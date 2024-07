Grande saison du tourisme interne : les Burkinabè invités à prendre d’assaut les sites

L’Office national du tourisme burkinabè a organisé, le samedi 13 juillet 2024, à Ouagadougou, la cérémonie de lancement de la grande saison du tourisme interne cumulé à la rentrée touristique.

Conformément à son programme d’activités, l’Office national du tourisme burkinabé (ONTB) a lancé, sa grande saison du tourisme interne. Et cela cumulativement avec la rentrée touristique. L’événement a été présidé par le ministre de la Communication, de la Culture des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo, dans la matinée du samedi 13 juillet 2024, sur le site du Mémorial Thomas Sankara, à Ouagadougou. Pour l’occasion, le ministre Ouédraogo a déclaré être ému chaque fois qu’il visite, le site du Mémorial Thomas Sankara et surtout quand l’on replonge dans l’histoire de cette tragédie du 15 octobre 1987. « Quand les guides vous racontent comment cette tragédie s’est déroulée, on ne peut qu’être plongé dans l’horreur de ce qu’a été ce 15 octobre 1987 », a-t-il laissé entendre. Il a poursuivi en disant que venir visiter le site du Mémorial Thomas Sankara, c’est ouvrir une page de l’histoire du Burkina et surtout plonger un peu dans la vision portée par ce héros national, le capitaine Thomas Sankara. En outre, il a confié qu’il avait des ambitions tellement grandes pour notre pays.

Et c’est en cela que tous les Burkinabè sont invités à passer sur le site, à prendre d’assaut les sites patrimoniaux parce que venir visiter, c’est bien sûr repartir enrichi. Il a également indiqué qu’ils ont lancé cette initiative qui chaque année, appelle les Burkinabè à prendre d’assaut les sites touristiques. Et de faire en sorte que les Burkinabè puissent conter l’histoire du Burkina. « Nous lançons cette deuxième saison touristique et c’est l’occasion pour nous de saluer la résilience du secteur privé du tourisme et qui fait preuve d’une résilience exceptionnelle malgré le contexte difficile », a-t-il expliqué. En sus, le ministre de la Culture a loué l’engagement des acteurs concernés, cette année à consentir une réduction de 50% sur les tarifs des hôtels dans les 13 régions pour permettre aux Burkinabè qui le souhaitent de pouvoir aller faire des excursions, découvrir le Burkina. Le directeur général de l’ONTB, Soulaiman Kagoné, a exprimé sa reconnaissance à l’endroit de l’assistance pendant la cérémonie de lancement, de la grande saison du tourisme interne.

« Cet acte témoigne de l’importance que vous accordez à la promotion et au développement des activités touristiques », a-t-il dit. Pour lui, le tourisme est un secteur économique d’importance majeure, porteur de réelles perspectives de croissances économiques pour les populations des villages et des campagnes. Le représentant du président de la Fédération des organisations patronales du tourisme et de l’hôtellerie (FOPATH), Isaac Zango, pour sa part, a salué la présente édition. Car, selon lui, ces dernières années, le tourisme burkinabè a été confronté à de nombreux défis. « Le COVID/19 et la crise sécuritaire ont considérablement réduit les arrivées des touristes dans notre pays. Pour pallier à ces difficultés, l’ONTB a entrepris depuis 2020, certaines initiatives visant la promotion du tourisme interne prises », a-t-il indiqué. Par ailleurs M. Zango a nourri l’espoir de voir les thématiques qui seront développées au cours des activités qui vont permettre aux acteurs du secteur d’échanger sur le tourisme burkinabè à l’ère du numérique dans un contexte d’insécurité.

Evariste YODA

Laure Kaboré

(Stagiaire)