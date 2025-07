Amélioration des qualités des dossiers soumis au Conseil des ministres : des cadres de l’administration renforcent leurs capacités

Le Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres organise, du 15 au 17 juillet 2025, à Ouagadougou, la 1re session de formation des cadres des ministères et institutions sur le travail gouvernemental.

Les dossiers introduits pour adoption en Conseil des ministres comportent des lacunes de fond et de forme entraînant souvent leur rejet. Cette situation impacte négativement l’action gouvernementale. Dans le but d’améliorer la qualité des documents à soumettre à l’examen du Conseil des ministres, le Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres tient, du 15 au 17 juillet 2025, à Ouagadougou, une session de formation pour renforcer des capacités des cadres des ministères et institutions dans l’élaboration des rapports et des communications orales destinés au Conseil des ministres. Le Secrétaire général du gouvernement et du Conseil des ministres, président de la cérémonie, Ousmane Ouattara, a indiqué que cette session de formation fait suite à d’autres tenues au cours de ces trois dernières années. Il a rappelé que lesdites sessions ont permis de réduire significativement le taux de rejets des dossiers soumis au Conseil des ministres. En effet, M. Ouattara a indiqué que de 18% en 2021, ce taux est passé à 8% en 2024, soit une baisse de 10 points de pourcentage. Ces résultats encourageants, selon lui, ont été largement salués par les participants ainsi que par le gouvernement qui a décidé, compte tenu des besoins persistants, de reconduire ces formations.

Accroître l’efficacité du travail gouvernemental Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade, Célestin Simporé, patron de la cérémonie, après avoir rendu hommage aux forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire national, a salué la forte mobilisation des participants. Le ministre Simporé a indiqué que le travail gouvernemental, souvent perçu comme une activité menée par quelques technocrates, repose en réalité sur la contribution quotidienne, méthodique et structurée de tous les cadres de l’administration. Il a souligné que cela implique la coordination entre ministères, la préparation des dossiers du Conseil des ministres, le suivi des décisions gouvernementales, la planification, la rédaction de rapports de communications orales, de projets de textes, et la gestion stratégique des priorités nationales. « Il est indispensable que les acteurs chargés de l’organisation du travail gouvernemental comprennent bien les règles, les procédures et les exigences liées à ce travail », a-t-il expliqué. Selon le ministre chargé de la Défense, cette session de formation va renforcer les capacités des acteurs dans la maîtrise des processus et outils du travail gouvernemental, la connaissance des plateformes eCM, CIM, CIMEX, JOBF et Légiburkina, ainsi que sur la gouvernance de l’information à l’ère du numérique. Il a indiqué, par ailleurs, que cette formation va permettre d’améliorer la qualité des dossiers soumis au Conseil des ministres et d’accroître l’efficacité du travail gouvernemental, surtout dans un contexte de crise sécuritaire où les attentes des populations sont pressantes. Le ministre a invité les participants à partager leurs expériences afin que la formation soit enrichissante pour chacun. La prochaine session de formation est prévue, du 22 au 24 juillet 2025.

Nadège YAMEOGO

Abibata KARA (Stagiaire)