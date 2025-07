Fête de la Musique : l’UNAM chante pour la paix

A l’instar des autres pays du monde, la Fête de la Musique a été célébrée au Burkina Faso. L’Union nationale des acteurs de la musique (UNAM) a organisé un grand concert à Ouagadougou pour marquer l’événement.

Cette 3e édition de la Fête de Musique de l’Union nationale des acteurs de la musique (UNAM) a été placée sous le thème « Chantons pour la liberté et la paix » et le patronage du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO.

A la rue Georges Ouedraogo dit le Gandaogo national sise à la ZAD, l’association a organisé, le dimanche le 13 juillet 2025, un grand concert avec à l’affiche une vingtaine d’artistes-musiciens modernes et de troupes traditionnelles. Ce sont, entre autres, Kisto Koinbre, Adama Gauche, Iron Bender, Hortentia. « Que les artistes continuent à galvaniser les FDS, à prôner le patriotisme. Nous serons des vainqueurs. Je remercie notre patron, à savoir le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme », a déclaré le président de l’UNAM, Bamos Théo (Theodore Bamogo à l’état civil). Créée en en 1982, l’objectif principal de la Fête de la Musique est de promouvoir la musique sous toutes ses formes et d’encourager les musiciens, qu’ils soient amateurs ou professionnels, à se produire bénévolement dans les rues et espaces publics

Alassane KERE