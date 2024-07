Rencontres administration-secteur privé de la culture et du tourisme : le comité de suivi des recommandations installé

Le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a officiellement installé, le vendredi 12 juillet 2024, à Ouagadougou, le comité de suivi des recommandations des Rencontres administration-secteur privé de la culture et du tourisme (RASPCT).

Cadre par excellence de concertation et d’échanges entre l’administration publique et le secteur privé sur les problématiques de gouvernance, de la culture et du tourisme au Burkina, les Rencontres administration-secteur privé de la culture et tourisme (RASPCT) marquent une étape cruciale dans la mise en œuvre des référentiels relatifs à la culture et au tourisme.

Tenue à Bobo-Dioulasso en décembre 2023, la VIe édition a été une occasion pour les participants de faire un certain nombre de recommandations. C’est pour veiller au suivi de ces recommandations que le ministre d’Etat, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Jean Emmanuel Ouédraogo a officiellement installé, le vendredi 12 juillet 2024, à Ouagadougou, le comité de suivi des recommandations des RASPCT. Composé de huit membres, ils auront la charge de suivre la mise en œuvre des engagements pris par les différentes parties, de veiller à la prise en compte des recommandations dans la planification des activités du département et d’œuvrer à la capitalisation des actions qui concourent à la réalisation des recommandations. « Je suis conscient que la charge du travail qui vous attend est énorme. Je voudrais vous rassurer de mon indéfectible soutien et de celui de tous les acteurs culturels et touristiques aussi bien du privé que du public », a indiqué le ministre Ouédraogo. Pour le Secrétariat général (SG) du ministère en charge de la culture, des arts et du tourisme, Fidèle Tamini, par ailleurs membre du comité des RASPCT, ce comité est la somme de plusieurs experts culturels et touristiques.

Et il va s’agir pour eux, de parvenir à une digitalisation pour plus d’efficacité. « Il y a des recommandations qui visent à créer une synergie entre le secteur de la communication et de la culture, à utiliser le numérique dans des actions culturelles et touristiques…», a-t-il fait savoir. Expliquant qu’il s’agit de voir avec les différentes parties prenantes pour décliner les stratégies qui vont leur permettre de mettre en œuvre de façon assez efficace les recommandations. « Nous avons plusieurs intelligences venant du monde de la culture et du tourisme.

Donc, nous allons ensemble définir une feuille de route afin qu’à la prochaine rencontre entre administration et secteur privé de la culture et du tourisme, nous puissions présenter un bilan suffisamment satisfaisant pour le département et pour le grand bonheur des acteurs du privé », a confié le SG Tamini. A son avis, le bilan de l’année écoulée a connu des insuffisances d’où la mise en place de ce comité pour veiller à la mise en œuvre effective de toutes les actions.

Donald Wendpouiré NIKIEMA

tousunis.do@gmail.com