Forum sur l’investissement aux Emirats arabes unis: une opération de charme du Burkina Faso pour attirer les investisseurs

Les 10 et 11 juillet 2025, le gouvernement du Burkina Faso en collaboration avec celui des Emirats arabes a organisé un forum sur l’investissement tenu à Abu Dhabi, la capitale de l’Etat des Emirats arabes unis et à Dubaï. SEM Karamoko Jean Marie Traoré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a conduit la délégation officielle de notre pays à cet important évènement.

Le chef de la diplomatie burkinabè était accompagné du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, monsieur Serge Gnaniodem Poda, du ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, monsieur Yacouba Zabré Gouba et des conseillers spéciaux du président du Faso.

Au cours de la première journée du forum organisée à Abu Dhabi, Son Excellence Cheikh Shakhbout bin Nahyan AL Nahyan, ministre d’Etat auprès du ministre des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, a transmis les vœux de Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Président de l’Etat des Emirats arabes unis à Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Il a également relevé les progrès significatifs réalisés ces dernières années dans le cadre du renforcement des relations bilatérales sous le leadership des deux dirigeants.

Il s’est donc félicité de l’organisation du forum dont il a souligné l’importance en tant que plateforme pour le renforcement de la coopération économique, commerciale et d’investissement entre les deux pays et pour créer des opportunités de développement mutuellement bénéfiques aux deux peuples. SEM Karamoko Jean Marie Traoré a prononcé le discours d’ouverture de ce forum en traduisant les salutations de Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré à Son Altesse Cheikh Mohamed bin Zayed Al nahyan.

En outre, il a exprimé sa gratitude aux autorités émiraties pour l’accueil chaleureux et l’hospitalité réservés à la délégation burkinabè ainsi que les facilités offertes pour l’organisation du forum tout en affirmant la volonté du Burkina Faso de renforcer ses relations avec les Emirats arabes unis dans tous les domaines de coopération possible. La seconde journée du forum qui s’est déroulée à Dubaï, le 11 juillet 2025, a été consacrée aux rencontres entre les acteurs du secteur privé des deux pays afin de promouvoir la destination Burkina Faso aux Emirats arabes unis.

Cette journée a été marquée par une présence remarquable des acteurs de la Chambre de commerce et d’industrie du Burkina Faso (CCI-BF), représentée par le président de la délégation spéciale consulaire, monsieur Roland Achille Sow, le directeur général, monsieur Seydou Tou, des hommes d’affaires burkinabè et émiratis. A cet effet, le bureau national des grands projets et la CCI-BF ont facilité l’organisation de rencontres B2B entre les opérateurs économiques burkinabè et les hommes d’affaires émiratis, ainsi qu’avec des partenaires techniques et financiers de premier plan. A l’issue de ces échanges constructifs, plusieurs protocoles d’accord ont été signés, jetant ainsi les bases de partenariats mutuellement bénéfiques pour accompagner la relance économique du Burkina Faso.

