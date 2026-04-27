Université Joseph-Ki-Zerbo: le Centre d’excellence de l’habitat officiellement ouvert

L’Université Joseph-Ki-Zerbo a organisé le séminaire international de lancement du Centre d’excellence de l’habitat (CEH), lundi 27 avril 2026, à Ouagadougou.

Le Centre d’excellence de l’habitat (CEH) de l’Université Joseph-Ki-Zerbo (UJKZ) a officiellement ouvert ses portes. Cette ouverture est intervenue lors du séminaire international organisé par l’université et qui se tient, du 27 au 29 avril 2026, à Ouagadougou. Le conclave se tient sur le thème : « Ancrer le centre d’excellence de l’habitat dans une dynamique institutionnelle, partenariale et territoriale durable ». Les travaux du séminaire débutés, lundi 27 avril 2026, ont réuni des experts nationaux et internationaux spécialisés dans les questions de l’habitat, du foncier et de l’urbanisme durable, ainsi que les domaines d’intervention du CEH.

Durant trois jours, les participants vont mener des réflexions stratégiques sur les fondements institutionnels, techniques et partenariaux du centre, avec pour ambition de proposer des réponses concrètes aux défis liés à l’urbanisation, à l’aménagement territorial et à l’amélioration durable de l’habitat. Le président de l’UJKZ, Pr Antoine Béré, à l’occasion de la rencontre internationale, a installé le premier directeur du CEH, Moussa Bougma. Parlant du CEH, il a expliqué que c’est le fruit d’un projet porté par un groupe d’institutions dans le cadre d’un appel à projets de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Il s’agit de l’Institut supérieur des sciences de la population (ISSP) de l’UJKZ, de l’Ecole supérieure d’économie appliquée (ESEA) de l’Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (UCAD) et de l’ONU Habitat.

Une coopération renforcée

Pr Antoine Béré a, en outre, laissé entendre que ce séminaire ouvre une nouvelle phase pour le CEH, appelé à remplir pleinement sa mission grâce à une coopération renforcée avec ses partenaires historiques, tout en développant de nouveaux partenariats. « La question de l’habitat n’est plus seulement une affaire de briques et de mortiers. Elle est le cœur battant de nos défis sociaux, économiques et environnementaux », a déclaré le président de l’UJKZ. Le séminaire, pour lui, vise ainsi à regrouper l’ensemble des acteurs autour d’une dynamique collective fondée sur trois piliers essentiels : institution, partenariat et territoire. A ce propos, le Pr Béré a souligné que l’ancrage institutionnel constitue la première exigence pour garantir l’efficacité du CEH.

« Le CEH ne doit pas être un laboratoire de plus, isolé des théories. Il doit être le bras séculier de l’expertise universitaire au service du développement de nos nations », a-t-il dit. Le chargé de programmes ONU-Habitat au Burkina Faso, Yombi Ouédraogo, a exprimé la volonté de sa structure d’accompagner le CEH dans la réalisation de ses missions. Le séminaire international constitue une étape majeure dans la consolidation du CEH comme outil stratégique de recherche, d’expertise et d’action face aux enjeux croissants de l’urbanisation. Face aux défis de logement décent et durable, l’Exécutif du Burkina Faso, avec l’appui technique et institutionnel de la Commission de l’UEMOA et du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat), a procédé par arrêté en date du 30 mai 2025, à la création officielle du CEH rattaché à l’UJKZ. Par cette initiative, l’UJKZ apporte sa contribution scientifique et opérationnelle à la résolution des problématiques de logement et de développement urbain en Afrique de l’Ouest. Le CEH se positionne ainsi comme un outil majeur de recherche appliquée, de coopération régionale et de transformation territoriale durable.

Boukary BONKOUNGOU

Célestine KINI

(Stagiaire)