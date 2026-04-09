Le Comité national d’organisation de la première édition du Tour Cycliste Féminin « Yennenga » a animé une conférence de presse ce jeudi 9 avril 2026 à Ouagadougou. Face aux médias, les organisateurs ont levé le voile sur les contours de cette compétition inédite qui réunira, du 13 au 19 avril, des cyclistes venues de sept pays africains.

Le bitume burkinabè s’apprête à célébrer la résilience au féminin. Pour la première fois de son histoire, le Burkina Faso lance un tour cycliste international exclusivement dédié aux femmes : le Tour Yennenga. Placée sous le haut patronage du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, cette grande première marque une étape importante dans la promotion du cyclisme féminin au pays des Hommes intègres. Pour Colette Ouédraogo, Secrétaire générale du ministère des Sports et superviseure de la compétition, l’évènement porte un message fort : « Cette initiative vise à faire du cyclisme un levier de cohésion sociale, de résilience et de développement », a-t-elle déclaré dans son adresse d’ouverture. Pour ce baptême de feu, sept nations ont confirmé leur participation : le Mali, le Ghana, le Cameroun, le Burundi, le Nigeria et la Mauritanie, ainsi que le pays hôte, le Burkina Faso.

Au total, huit équipes prendront part à l’épreuve, le Burkina Faso alignant deux formations. Les compétitrices auront à parcourir 373,6 km de course effective (plus de 874 km en incluant les transferts). Le tracé traversera six régions : le Kadiogo, le Nazinon, le Nakambé, l’Oubri, le Nando et le Guiriko, une manière de dynamiser les économies locales et de mettre en lumière les potentialités du territoire national. Sur le plan technique, le Directeur technique national, Martin Sawadogo, s’est montré optimiste malgré une préparation qu’il juge difficile, par manque de moyen financier. « Nous engageons deux équipes de quatre coureuses. L’équipe A Yennenga et l’équipe B Guimbi Ouattara. Malgré les difficultés rencontrées pour une mise au vert complète, nous restons très confiants », a-t-il assuré. L’objectif des représentantes burkinabè est de conquérir les maillots les plus convoités de la compétition. Le Tour Yennenga débutera officiellement le lundi 13 avril par la présentation des équipes à Ouagadougou. Les hostilités sportives seront lancées dès le lendemain, mardi, avec la première étape sur l’axe Ouagadougou – Kombissiri, prélude à une semaine de compétition intense sur les routes nationales.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO