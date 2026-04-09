3e édition des JEPPC: immersion artistique des pupilles de la nation au Conservatoire national des arts et des métiers de la culture

Le Ministre de la Communication de la Culture des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO a assisté à la prestation artistique des pupilles de la nation dans la soirée de ce mercredi 08 avril 2026 au Conservatoire national des arts et des métiers de la culture (CNAMC), situé à l’ex-Inafac à Gounghin, à Ouagadougou.

Placée sous le thème <<Souveraineté alimentaire et patriotisme économique : ensemble, cultivons notre dignité par la production et la consommation locales>>, cette immersion a connu la participation d’une trentaine d’enfants formés sur les valeurs patriotiques et citoyennes à travers les arts.

Durant plus de trois heures, les immergés du jour ont été coachés en théâtre sur le thème du consommer local, en musique sur l’exécution du Ditanyè en langue nationale mooré et en percussion sur des instruments traditionnels et modernes.

Une dizaine d’enfants pupilles de la nation ont pu, effectivement participé à la restitution de cette masterclass devant le chef du département de la Culture et des Arts en compagnie des membres de son cabinet.

Selon la Directrice générale de la Culture et des Arts, Madame Noélie SALOUKA, cette activité d’immersion artistique s’inscrit dans le cadre de la célébration de la troisième édition des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) sont la première phase se déroule du 26 mars au 9 avril 2026.

Le Ministre Pingdwendé a relevé toute la porte de cette activité qui crée un cadre permettant d’enseigner des valeurs patriotiques, de découvrir les instruments et de voir les merveilles derrière l’art et la culture. <<Cette immersion permet aux enfants de découvrir d’abord les valeurs qui sont les leurs, avant de s’ouvrir au monde>>, a-t-il indiqué.

Satisfait de la prestation des immergés, le Ministre Pingdwendé a offert 30 bourses de participation aux prochaines vacances artistiques à l’ensemble des participants.