TGI de Dédougou : Une trentaine d’agents renforce la sécurité pénitentiaire

27 agents de sécurité pénitentiaire ont prêté serment, consacrant leur entrée en fonction, devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou au cours d’une audience solennelle extraordinaire, ce jeudi 9 avril 2026.

La famille judiciaire de Dédougou s’est agrandie par l’accueil de nouveaux agents. En effet, 27 agents de sécurité pénitentiaire constitués de deux contrôleurs de sécurité pénitentiaire et de 25 assistants de sécurité pénitentiaire ont prêté serment devant le Tribunal de grande instance (TGI) de Dédougou lors d’une audience solennelle extraordinaire, ce jeudi 9 avril 2026. L’audience a été présidée par le président de cette institution judiciaire, Drissa Millogo. Cette prestation de serment a marqué l’entrée en fonction de ces nouveaux agents qui sont appelés à servir la justice burkinabé dans le « strict respect de la loi », pour emprunter les mots au procureur du Faso, près le TGI de Dédougou, Lamoussa Hema.

Ce dernier a précisé que l’exercice est une exigence légale revêtant d’une importance capitale. Car, il reste une occasion pour décortiquer le serment prononcé par chaque nouvel agent avant son entrée en fonction et en même temps un lieu de rappel de ses exigences. Il a rappelé aux impétrants que la prestation de serment est un engagement à exercer conformément à la déontologie. C’est pourquoi, il a invité chacun à garder constamment à l’esprit la formule prononcée. « Faites attention à vos actes et observez un strict respect de la loi. Pour ce faire, il faut vous approprier les textes qui régissent votre fonction », a-t-il conseillé.

Le procureur a appelé ces nouveaux agents publics à adopter des attitudes qui permettent à l’institution judiciaire dans son ensemble de soigner davantage son image. Cela, dit-il, passe par le bon comportement. Etant désormais sous serment, il a indiqué à ces agents de sécurité pénitentiaire qu’une mauvaise conduite de leur part sera sévèrement sanctionnée. Il a souhaité à chacun d’eux une bonne et fructueuse carrière avant de conclure que cette audience, loin d’être une simple formalité, est destinée à garnir les nouveaux venus de qualités tout en facilitant une intériorisation des bonnes pratiques pour réussir leur mission.

YB