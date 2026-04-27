Attaques terroristes coordonnées contre plusieurs villes : la situation totalement sous contrôle des Forces armées et de sécurité

Le ministre malien de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du gouvernement, le général de brigade Issa Ousmane Coulibaly, a annoncé à travers un communiqué que, dans la matinée du samedi 25 avril, des groupes armés terroristes ont mené des attaques complexes et coordonnées visant plusieurs localités, notamment les villes garnisons de Kati, Sévaré, Gao, Kidal et Bamako.

Selon le communiqué, ces actes terroristes ont causé des dégâts matériels limités et fait 16 blessés, civils et militaires, lesquels ont été immédiatement pris en charge par les structures médicales. Grâce à la promptitude, au professionnalisme et à la détermination des Forces armées et de sécurité, ces offensives ont été vigoureusement maîtrisées. « Plusieurs terroristes ont été neutralisés et leur dessein funeste a été mis en échec », a précisé le gouvernement, qui a indiqué que la situation est totalement sous contrôle dans l’ensemble des localités concernées. Le gouvernement de la Transition appelle les populations à faire preuve de vigilance et de sérénité face à ces tentatives désespérées des groupes armés terroristes et de leurs sponsors. Il les exhorte à signaler tout mouvement suspect et à se référer exclusivement aux canaux officiels pour accéder à des informations fiables.

Tout en condamnant avec la plus grande énergie ces actes terroristes lâches, les autorités rassurent les populations que le sacrifice ultime consenti par les dignes fils de la Nation ne sera pas vain. D’après le gouvernement, toutes les dispositions sont en cours pour traquer et traduire en justice les auteurs, complices et commanditaires de ces actes ignobles.

Le gouvernement réaffirme sa confiance aux Forces armées et de sécurité, pleinement engagées dans leur mission de défense de l’intégrité territoriale et de restauration de la paix, de la sécurité sur l’ensemble du territoire national.

L’Essor/Mali