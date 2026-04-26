SNC 2026 : Moov Africa déploie le « tapis rouge numérique » pour la presse à la Maison de la culture Monseigneur Anselme Titianma SANON

Moov Africa, partenaire historique de la culture au Burkina Faso, a renouvelé son partenariat cette édition encore avec la Semaine nationale de la culture (SNC) en offrant gracieusement une connexion WiFi haut débit au centre de presse- la salle Rouge de la Maison de la culture Monseigneur Anselme Titianma Sanon-qui permet aux journalistes de couvrir l’événement avec rapidité. Moov Africa confirme ainsi son positionnement d’opérateur citoyen, attentif aux réalités des acteurs culturels et des médias. En accompagnant ceux qui « racontent » la SNC, l’opérateur fait en sorte que la culture burkinabè résonne bien au-delà des frontières de Sya.

Pendant que les festivaliers profitent des spectacles, les journalistes peuvent compter sur un allié de taille dans l’ombre : une connexion signée Moov Africa, qui fait de cette édition de la SNC la plus connectée de l’histoire.

#La rédaction