Egalité et équité du genre : Des journalistes et des communicants outillés sur les bonnes pratiques

Dans le cadre du renforcement des capacités de ses partenaires, l’ONG « Voix de Femmes » a organisé un atelier de formation au profit des journalistes et communicants du Réseau des journalistes et communicateurs pour le bien-être de l’enfant et de la femme (RJCEF), sur le « genre » du 2 au 4 juillet 2025 à Ouagadougou.

Dans le but de permettre une bonne compréhension du concept genre et de ses concepts connexes, une vingtaine de journalistes et de communicants ont pris part à un atelier organisé par l’ONG « Voix de femmes », du 2 au 4 juillet à Ouagadougou. Durant 72 heures, les participants ont été outillés sur les compétences techniques en genre. Il s’agit notamment de la différence entre le genre et le sexe mais aussi du processus de construction sociale du genre, des masculinités et des féminités. En sus, les participants ont été entretenus sur comment la construction traditionnelle entretient les inégalités et iniquités de genre.

Selon l’experte en genre et droits des femmes, madame Edith Ouédraogo, la question du genre est essentielle. Pour elle, il y a des efforts à faire de la part des acteurs gouvernementaux, leurs partenaires techniques et financiers et toute la société civile. Il est important, à l’écouter, que les acteurs puissent maîtriser son application, son opérationnalisation, afin que les avancées vers l’égalité et l’équité du sexe soient une réalité pour le bonheur des hommes, des femmes, des filles et garçons.

Madame Ouédraogo, dans sa synthèse, a encouragé les communicants et les journalistes à respecter les étapes dans leurs productions. Au niveau de la collecte des données, il est primordial de bien cibler les personnes ressources, en tenant compte de la sensibilité et de la variation des sources. « Dans ce sens, on peut interroger aussi d’autres acteurs qui pourront contribuer à enrichir le reportage. Cette formation permettra aux communicateurs d’avoir une bonne compréhension de la problématique du genre, et cela facilitera la prise en compte du genre dans le traitement de l’information », a-t-elle noté.

Voix de Femmes est une ONG nationale qui a pour mission de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations notamment celles des femmes et des enfants. Elle intervient dans plusieurs domaines à savoir, la santé sexuelle et reproductive (SSR), les violences sexuelles et sexistes, les violences faites aux enfants, l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, le plaidoyer et le lobbying.

Hubert BADO