Coura Yasmine Sandrine Zerbo, diététicienne comportementaliste: « Après 50 ans, l’alimentation est une solution naturelle pour soulager les douleurs articulaires »

Après plus de dix années de pratique en diététique clinique, Coura Yasmine Sandrine Zerbo, alias Yas’Mine Diet a fait le constat que des personnes de plus de 50 ans souffrent de douleurs articulaires. Dans cet entretien, la diététicienne donne plus de précision et des conseils pour éviter des cas d’arthrose.

Sidwaya (S) : Qu’est que l’arthrose ?

Coura Yasmine Sandrine Zerbo (CYSZ) : L’arthrose est une usure progressive du cartilage, le tissu qui protège les extrémités des os au niveau des articulations. En effet, avec le temps, le cartilage s’amincit, les frottements augmentent et une inflammation s’installe. La conséquence est que les personnes affectées souffrent souvent de douleurs, de raideurs et leurs mouvements sont parfois limités.

S : Cette maladie est plus fréquente chez les personnes d’un certain âge avancé. Qu’est ce qui explique cela ?

CYSZ : Après une dizaine d’années de pratique en diététique clinique, nous avons fait le constat qu’une grande majorité des personnes de plus de 50 ans souffrent de douleurs articulaires. Ces personnes souffrent de raideurs, gêne au mouvement ou de perte de mobilité. Ces symptômes touchent près de 8 patients sur 10 et impactent fortement la qualité de vie. Le plus préoccupant est que certaines personnes considèrent cette situation comme une fatalité liée à l’âge. Pourtant, cette idée est fausse. L’arthrose n’est pas uniquement une conséquence du vieillissement. L’alimentation joue un rôle clé, à la fois dans son apparition, son aggravation et surtout dans son soulagement.

S : Existent-ils des facteurs qui aggravent cette pathologie ?

CYSZ : Certains facteurs comme le surpoids et l’alimentation inflammatoire peuvent favoriser la maladie. Le surpoids exerce une pression importante sur les articulations, notamment les genoux et les hanches. Aussi, l’alimentation inflammatoire entretient une inflammation chronique dans l’organisme. Certains aliments provoquent une inflammation qui peut accentuer les douleurs articulaires.

S : Quels sont ces aliments qui sont déconseillés pour cette catégorie de personnes ?

CYSZ : Pour les personnes de plus de 50 ans, il est conseillé de réduire la consommation des boissons sucrées comme le soda et les jus industriels, les biscuits et pâtisseries, les fritures et aliments très gras. L’excès de viande rouge, les bouillons industriels riches en sel et les farines raffinées entretiennent un terrain inflammatoire et accélèrent la dégradation des articulations. Ces aliments sont donc à éviter.

S : A contrario, quels types d’aliments sont recommandés ?

CYSZ : A l’inverse, une alimentation adaptée peut aider à réduire l’inflammation et protéger les articulations. Les aliments à privilégier sont multiples.

Les protéines jouent un rôle essentiel dans le maintien de la masse musculaire, indispensable pour soutenir et protéger les articulations. Les poissons riches en oméga-3, aident à réduire l’inflammation. Le poulet, surtout en bouillon avec les os apporte du collagène naturel bénéfique pour les articulations. Les œufs sont des sources complètes de protéines de bonne qualité. Les produits laitiers apportent protéines et calcium, utiles pour la santé osseuse. Le gingembre, l’ail, le persil, le curcuma et le moringa possèdent des propriétés anti-inflammatoires naturelles. Les graines (arachide, sésame), les noix ainsi que l’avocat sont aussi de bonnes sources de lipides de qualité, bénéfiques pour la protection des articulations et la santé globale. Les huiles végétales consommées à froid, telles que l’huile de colza, d’arachide, de soja et de moringa, ainsi que le beurre de karité sont également intéressantes sur le plan nutritionnel.

S : Qu’en est-il des fruits ?

CYSZ : Les fruits jouent un rôle essentiel dans la santé des articulations, notamment grâce à leur richesse en vitamine C qui favorise la production de collagène. Au Burkina Faso, certains fruits accessibles sont recommandés. On peut citer la mangue, la papaye, l’orange et citron (agrumes), l’ananas, la goyave, la banane ou le tamarin. Ces fruits renforcent les articulations, réduisent l’inflammation et protègent les cellules contre le vieillissement. L’ananas, en particulier, contient une enzyme naturelle (bromélaïne) qui aide à diminuer les douleurs inflammatoires.

S : En cas de douleurs au niveau des articulations, que recommandez-vous aux patients ?

CYSZ : L’arthrose n’est pas une fatalité. Elle est fortement influencée par notre mode de vie. Une alimentation adaptée, locale et accessible, associée à une bonne hydratation et à des habitudes saines, peut réellement améliorer le confort articulaire. Bien manger devient ainsi un véritable acte de soin. Le patient qui souffre d’arthrose peut recourir à une solution simple et accessible. Elle consiste à intégrer un jus anti-inflammatoire dans son quotidien. La recette est composée de curcuma, de gingembre, de feuilles de moringa, d’orange, de citron, d’eau et d’une pincée de poivre noir. Le mode de préparation est aussi simple. Il faut juste mixer les ingrédients frais ou utiliser leur forme en poudre, ajouter de l’eau, bien mélanger et consommer immédiatement. Ce mélange aide à réduire l’inflammation et à soulager les douleurs articulaires. Le patient consomme un verre de ce jus par jour pendant 2 à 3 semaines, en complément d’une alimentation équilibrée et variée.

Interview réalisée par Abdoulaye BALBONE