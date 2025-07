La hiérarchie militaire, à travers le Commandement des opérations du théâtre national (COTN), a remis le vendredi 11 juillet 2025, à Ouagadougou, une attestation de reconnaissance aux populations de la commune de Bondoukuy pour leurs efforts dans la construction d’un camp militaire pour héberger le détachement opérant sur place.

La mobilisation spontanée et populaire des populations de la commune

rurale de Bondoukuy, dans la province du Mouhoun pour accompagner la lutte

contre le terrorisme et les opérations de reconquête du territoire national par

les forces combattantes a été très bien accueillie au plus haut niveau de la hiérarchie militaire. En effet, suite à l’érection d’une caserne militaire au profit

du détachement opérant pour le compte du Groupement pour la sécurisation

de la Boucle du Mouhoun, le haut commandement militaire a décerné une

attestation de reconnaissance aux « vaillantes populations » de cette commune pour leur engagement exemplaire patriotique et citoyen.

L’attestation a été remise, le vendredi 11 juillet 2025, à Ouagadougou, par le colonel Théophile Nikiéma, Commandant du commandement des opérations du théâtre national (COTN), par ailleurs Chef d’Etat-major général adjoint des Forces armées nationales. Pour lui, le certificat de reconnaissance récompense la mobilisation de plusieurs de la commune de Bondoukuy qui a abouti à la construction des infrastructures du détachement militaire dont la première résidence était l’enceinte de l’école primaire publique de la commune. « Au regard de tout ce que vous avez accompli, il nous revenait légitimement de nous déplacer jusqu’à Bondoukuy pour exprimer sur place notre reconnaissance mais votre venue ici à Ouagadougou nous offre l’opportunité solennelle de vous dire merci au nom de toute la hiérarchie milliaire et de la Nation toute entière », a indiqué le Chef d’Etat-major général adjoint en guise de gratitude.

Le colonel Nikiéma a formulé le vœu que l’action des populations de Bondoukuy en inspire

d’autres sur la nécessité d’accompagner et soutenir les forces combattantes.

Faire bloc derrière les forces combattantes Il a, par ailleurs, invité les acteurs à ne pas s’arrêter en si bon chemin, mais à continuer à faire bloc derrière les forces combattantes pour la reconquête totale du territoire national. Une dynamique déjà intégrée par les ressortissants de Bondoukuy dont le représentant, Georges Coulibaly, a réaffirmé que

personne ne viendra se battre à la place des Burkinabè dans cette guerre.

Aussi, a-t-il, soutenu la guerre se mène de plusieurs manières et chacun

de son côté doit apporter sa contribution. Georges Coulibaly s’est dit également

animé d’un sentiment de fierté et de joie du fait que les efforts fournis par les

ressortissants de sa commune soient aujourd’hui reconnus par les autorités. « Il vous souviendra que déjà en 2022, le défunt chef de canton demandait à la hiérarchie militaire l’installation d’un détachement militaire dans le village de Bondoukuy et

nous avons effectivement accueilli un détachement qui était basé dans les

écoles primaires. Il fallait, par la suite, réussir à trouver une emprise propre au

détachement et répondant aux commodités militaires. C’est ce que nous

avons fait », a-t-il rappelé.

C’est ainsi, a souligné Janvier Zawa , fils de la localité, qu’un site d’une superficie de près de 5 hectares a été offert par un des quartiers de la commune pour l’érection de la

caserne. « Chaque quartier de la commune, chaque village de la commune s’est vu

confier la construction d’un bâtiment ou tout autre ouvrage nécessaire pour la réalisation du camp », a détaillé M. Zawa.

Toute chose qui a permis la construction des postes de combat, des latrines, des

magasins de stockage des armes, des cuisines, des logements, un mur en construction et une infirmerie ont été érigés, à la grande satisfaction de tous. « Tout ce qu’il y a d’important dans une caserne, s’y trouve », a noté, le capitaine à la retraite,

fils de la localité, Sangaré Gninizon. Il a précisé que le château d’eau pour l’approvisionnement en eau potable a été réalisé grâce à l’accompagnement de la

Brigade des volontaires pour la défense de la patrie (BVDP).

« En plus, 25 lampadaires solaires ont été installés aux alentours du site pour plus de sécurité la nuit tombante », a ajouté M. Gninizon. Pour l’ensemble des couches sociales, de la commune, notamment les leaders coutumiers et religieux, les jeunes, les femmes et les fonctionnaires exerçant ailleurs, la réalisation des infrastructures de la caserne est le témoignage d’une union et d’une cohésion sociale pour relever les défis liés à la lutte contre le terrorisme dans leur localité et, partant, dans le reste de la région de Bankui.

Wanlé Gérard COULIBALY

Soumaila BONKOUNGOU