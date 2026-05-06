RDC : Les implications d’une sanction

Les déboires de l’ancien Président de la République démocratique du Congo(RDC), Joseph Kabila, ne finiront pas de sitôt. C’est, du moins, ce que l’on est enclin à dire sur l’actualité de cette personnalité politique d’Afrique centrale. Ce, au regard des sanctions diverses qui « tombent » sur lui, non seulement dans son pays mais également, à travers le monde. La dernière en date et qui cristallise l’attention des uns et des autres, est sa condamnation par l’Organisme américain chargé des sanctions économiques (OFAC).

Joseph Kabila est accusé par cette instance d’avoir contribué à l’instabilité en République démocratique du Congo, corrélativement à ses soutiens présumés ou avérés aux rebelles du M23 qui occupent l’Est du pays. Ces sanctions qui ont été prises jeudi dernier prévoient le gel de tous les avoirs qu’il pourrait détenir aux Etats-Unis. Elles interdisent également aux citoyens et entreprises américaines d’entretenir des relations commerciales avec lui.

On se rappelle que l’ancien chef d’Etat a été condamné à mort par contumace, le 30 septembre 2025, par la Haute Cour militaire de la RDC, pour des faits de trahison, de participation à un mouvement insurrectionnel et de crimes de guerre. A tort ou à raison, Joseph Kabila serait le cerveau de la coalition AFC/M23 visant à déstabiliser le régime actuel du Président Felix Tshisekedi. Comme il fallait s’y attendre, le gouvernement de la RDC a salué les sanctions américaines, les considérant comme le « reflet d’une vérité longtemps étouffée par le cynisme diplomatique ». En revanche, elles ne l’ont pas été du côté des soutiens de Joseph Kabila qui, en désespoir de cause, estiment qu’elles sont « profondément injustifiées » et motivées par des considérations politiques et fondées sur des accusations sans fondements.

Qu’à cela ne tienne, des milliers de militants de la majorité présidentielle ont investi, ce lundi, en début de semaine, les artères de la capitale Kinshasa pour afficher leur approbation des mesures prises par les Etats-Unis à l’encontre de l’ancien chef de l’Etat. Notons aussi que dans cette crise qui secoue depuis des années la RDC, Washington a déjà imposé des sanctions au Rwanda, son voisin, dans le but de faire respecter les accords de paix qui, de tout temps, sont restés lettre morte entre les belligérants.

A l’analyse, désormais sur la liste noire de l’OFAC et condamné à mort dans son propre pays, il n’est pas exagéré de dire que l’avenir politique de Joseph Kabila se trouve compromis. C’est là, toutes les implications des récentes sanctions. Contraint à un exil forcé et à un risque d’arrestation s’il rentre dans son pays, Joseph Kabila semble n’être plus que l’ombre de lui-même avec une influence qui se délite. C’est donc à un tournant critique de son parcours politique qu’il se trouve présentement avec des lendemains incertains. Il reste maintenant à espérer ces dernières évolutions de la situation socio-politique puissent contribuer à apaiser le crépitement des armes sur le terrain des hostilités dans l’Est de la République démocratique du Congo pour le bonheur des habitants de cette partie du continent. C’est cela que le peuple congolais, qui souffre le martyr du fait de la cupidité de certains politiques, a besoin.

Soumaïla BONKOUNGOU