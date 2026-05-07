Développement endogène: le projet Ngourdam Pro-ARIDES lancé pour renforcer la résilience agropastorale

La gouverneure de la région du Nazinon, Massadalo Yvette Nacoulma, a officiellement lancé, le mardi 5 mai 2026, à Bindé (province du Zoundwéogo), le projet Ngourdam Pro-ARIDES (2025-2029), destiné à renforcer la résilience des ménages agropastoraux face aux effets conjugués du changement climatique et de la crise sécuritaire.

Le lancement du projet Ngourdam Pro-ARIDES (2025-2029) s’est tenu en présence du conseiller technique du ministre délégué chargé des Ressources animales, Jean Simporé, ainsi que des autorités administratives et coutumières, des partenaires techniques et financiers et de nombreux acteurs du monde pastoral. Mis en œuvre par l’Organisation néerlandaise de développement (SNV) avec l’appui financier de la Direction du développement et de la coopération Suisse (DDC), le projet « Ngourdam », qui signifie « source de vie » en fulfuldé, s’étendra sur 45 mois, de décembre 2025 à août 2029. Il vise à toucher 35 000 ménages, soit plus de 60 000 bénéficiaires individuels.

Selon le représentant de la directrice pays de la SNV, Samuel Bacyé, le projet entend améliorer durablement les conditions de vie des populations agropastorales en renforçant leur capacité d’adaptation aux chocs climatiques et sécuritaires. Il s’articule autour de trois axes majeurs : la sécurisation des ressources pastorales, la valorisation des productions animales et le renforcement de la résilience des communautés à travers la promotion de pratiques agroécologiques innovantes et adaptées.

Le représentant de la Coopération suisse, Salifou Saré, a pour sa part, insisté sur l’importance d’une approche intégrée pour soutenir les moyens d’existence des communautés rurales vulnérables. Dans son allocution, l’autorité régionale a salué l’engagement des partenaires et invité les bénéficiaires à une appropriation effective du projet afin d’en garantir l’impact. La cérémonie de lancement a été ponctuée par des présentations techniques et des témoignages d’acteurs ayant bénéficié du programme précédent, MODHEM+/DDC (2021-2025).

Ces interventions ont mis en lumière les effets positifs enregistrés, notamment en matière d’autonomisation économique des femmes et d’amélioration des revenus des ménages. En marge de l’atelier, les participants ont effectué une visite de terrain dans le village de « Kaibo-Sud V4 », où ils ont pu constater l’utilisation de biodigesteurs par des bénéficiaires, illustrant les acquis en matière d’innovation et de développement durable. A travers ce projet, les partenaires de mise en œuvre entendent renforcer l’accès aux ressources pastorales, créer des opportunités économiques et contribuer à la sécurité alimentaire dans les zones d’intervention.

Roland OUEDRAOGO

(Collaborateur)

Légende

1. La gouverneure de la région du Nazinon, Massadalo Yvette Nacoulma, a remercié au nom du gouvernement, les partenaires techniques et financiers pour l’avènement du projet. (Gouverneure)

2. Les acteurs se sont engagés à faire du projet Ngourdam, une réussite. (Photo de famille).

Voir ph dossier Lancement projet……… Mac Lazare