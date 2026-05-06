Contrôle des forces de police: la quintessence des missions expliquées

La Coordination nationale de contrôle des forces de police (CONACFP) a animé une conférence de presse, le mercredi 6 mai 2026, à Ouagadougou, afin de faire connaitre l’institution du grand public.

La Coordination nationale de contrôle des forces de police (CONACFP) veut mieux se faire connaitre. A cet effet, elle a organisé une conférence dans la matinée du mercredi 6 mai 2026, à Ouagadougou. Selon son coordonnateur, le colonel Kanou Coulibaly, la CONACFP a été créée par décret n° 2016-1282/PRES/PM/MATDSI/MINEFID/MTMUSR du 30 décembre 2016. Son organisation et fonctionnement sont régis par l’arrêté n°2023-0630/MATDS/CAB/CONACFP du 02 juin 2023.

Aux termes de son décret de création, a-t-il dit, la CONACFP est compétente sur tous les postes de contrôle routier situés sur le territoire national tenus par les personnels de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale, de la Police municipale et de l’Office national de la sécurité routière (ONASER). Il a indiqué que la structure a pour mission de lutter contre les pratiques corruptives et les autres formes de mauvaises pratiques, de contrôler la qualité des prestations des postes de contrôle routier. En plus, de son avis, elle doit contribuer à l’efficacité des dispositifs sécuritaires des postes.

Le colonel Kanou Coulibaly a ajouté qu’elle doit diffuser des meilleures pratiques en matière de contrôle de police et élaborer des supports d’information, de sensibilisation, de formation et d’opération. Au titre de l’assistance, il a déclaré que la CONACFP réceptionne et traite des plaintes et des dénonciations, conduit des investigations administratives. « En 2025, grâce aux mesures prises, la CONACFP a atteint l’objectif qui lui a été assigné en réduisant les plaintes et dénonciations de 36,8% au lieu de 25% fixé », a souligné le colonel Coulibaly. Et elle contribue à fluidifier le trafic routier et faciliter la libre circulation des personnes et des biens.

Au sujet de la saisine, il a informé que la CONACFP peut être saisie par toute personne victime ou témoin de mauvaises pratiques à l’occasion du contrôle routier par les moyens de contact physique avec la structure à l’immeuble Pyramide abritant le ministère de la Sécurité, sis Avenue de l’Indépendance, à Ouagadougou. De plus, les dénonciateurs peuvent appeler gratuitement au numéro vert 1020, ou contacter la coordination par WhatsApp au 70 20 07 32. La Coordination nationale de contrôle des forces de police peut être saisie par courrier postal au 01 BP 6466 Ouagadougou 01. En outre, l’animateur du point de presse a fait savoir que la CONACFP peut s’autosaisir.

Evariste YODA