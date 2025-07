Championnat national de vovinam viet vo dao: la Ligue du Centre désigne ses représentants

Le samedi 5 juillet 2025, sur le Plateau omnisports de Pissy à Ouagadougou a été consacré au championnat de la Ligue du Centre de vovinam viet vo dao. La compétition qui a réuni une centaine de vo shin issue de 13 clubs a permis de désigner les représentants de la capitale au championnat national à venir.

« Notre objectif pour le championnat national à venir est de venir à bout du district de Houet qui avait fait une razzia lors du dernier championnat réservé aux tout-petits ». Ces mots forts du directeur technique de la Ligue du Centre de vovinam viet vo dao Ibrahim Traoré, résume tout le sérieux qui a été mis dans l’organisation du championnat de sa Ligue, samedi 5 juillet dernier, sur le Plateau omnisports de Pissy à Ouagadougou. Ils étaient une centaine venus de 13 clubs à prendre part à l’activité. Devant le président de la Fédération burkinabè de vovinam viet vo dao Philippe Sawadogo, du parrain Ephrem Mikael Nébié PDG EMS et des parents, les vo shin ont fait preuve de savoir-faire sur cet art martial d’obédience vietnamienne. Au cours de cette soirée, le combat qui a retenu l’attention de par sa technique, son engagement et son acharnement est celui qui a mis aux prises Ramadan Dionou à Soungalo Sinaré dans les 70-75 kg. Dominateur tout au long de la partie, Soungalo a été surpris en fin de combat par une retournée venue d’ailleurs de Ramadan. Une technique déterminante puisqu’il a permis à Ramadan de sceller sa victoire. Outre ce combat, de jeunes aux grandes qualités ont validé leur ticket pour le championnat national. Ce sont les exemples de Wadjid Traoré (combat, +75 kg), Latif Nikièma (combat, 65-70 kg), Raïna Dadiouari (combat, 60-65 kg), Saïda Coulibaly (Long Hô Quyen (Cap III), +15 ans), Asmao Nouria Sankara (Chien luoc enfant 10-12 ans), etc. Jugeant le niveau d’ensemble, le directeur technique Ibrahim Traoré, le trouve « relevé » par rapport à l’édition de l’année dernière. Un sentiment de satisfaction partagé par le secrétaire général adjoint de la Ligue organisatrice du championnat Armel Yaro. Il se réjouit en plus d’avoir mené la compétition à terme sans couac. Pour le parrain Ephrem Mikael Nébié, au-delà du spectacle et de l’art de vie que procure le vovinam viet vo dao, il était de son devoir pour tout rassemblement de la jeunesse d’apporter son soutien. Il a promis de toujours être à côté de la Ligue pour les futures échéances.

Yves OUEDRAOGO