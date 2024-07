Lutte contre la fraude : plus de 800 millions F CFA de produits saisis au 1er semestre 2024

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) a présenté le bilan de ses opérations pour le premier semestre de 2024, vendredi 12 juillet 2024, à Ouagadougou.

La Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF), dans sa mission d’assainir le milieu économique du Burkina a tenu à présenter, le bilan de ses saisies du 1er semestre 2024, vendredi 12 juillet dernier, à Ouagadougou. Au cours du 1er semestre 2024, la CNLF a intercepté une grande variété de produits frauduleux. Parmi ces saisies figurent des fûts de cyanure, des cigarettes, des amphétamines, des pâtes alimentaires et des produits vétérinaires. « Nous avons saisi 803 fûts de cyanure de 50 kilos chacun, soit plus de 40 tonnes, ainsi que des cigarettes de toute marque », a précisé le Coordinateur national de lutte contre la fraude, Yves Kafando. Les saisies de la CNLF, a-t-il ajouté, incluent des produits extrêmement dange-reux pour la santé publique.

Il a également mentionné que des pâtes alimentaires transportées avec des produits nocifs seront purement et simplement détruites après une ordonnance de confisca-tion par le Tribunal. Tout en précisant que la valeur des produits saisis par la CNLF est estimée à plus de 847 millions F CFA. Le coordonnateur Kafando a appelé à une plus grande collaboration de la popula-tion burkinabè dans la lutte contre la fraude.

« Je lance un vibrant appel à la population burkinabè à toujours collaborer et nous aider à lutter valablement contre cette pratique peu orthodoxe qui tend à saper l’effort de recouvrement des recettes », a-t-il déclaré.

Et, il a dit compter sur le professionnalisme des hommes et femmes de médias pour sensibiliser les concitoyens à demeurer mobilisés autour des grands chantiers du gouvernement, dont la lutte contre la fraude fait partie. La ministre déléguée auprès du ministre en charge de l’économie, Fatoumata Bako a salué les efforts de la CNLF. « La nature des saisies que nous venons de voir montre encore l’importance de la structure. Le ministère de l’Economie à travers cette structure veut montrer à toute la population que tout ce qui concerne les activités de fraude sont à bannir », a-t-elle souligné.

Gustave KONATE

(Collaborateur)