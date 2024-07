Faitière des caisses populaires : Saïbou Nassouri préside  le conseil d’administration

La directrice générale de la Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB) Azaratou Sondo, a installé officiellement le nouveau Président du conseil d’administration (PCA), Saïbou Nassouri dans ses fonctions, le vendredi 19 juillet 2024 à Ouagadougou.

La Faitière des caisses populaires du Burkina (FCPB) a désormais un nouveau Président du conseil d’administration (PCA). Saïbou Nassouri a officiellement pris fonction pour un mandat de trois ans, le vendredi 19 juillet 2024 à Ouagadougou. Une cérémonie de passation de charge qui a été présidée par la directrice générale de la Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB). Le président entré, Saïbou Nassouri, a exprimé son engagement et sa disponibilité à travailler pour un meilleur rayonnement du réseau des caisses populaires du Burkina. Il a affirmé ne pas avoir de crainte car la direction générale et ses structures sont là pour l’accompagner, malgré la lourdeur de la tâche à lui assignée. En termes de défis à relever, M. Nassouri a évoqué l’implantation d’un nouveau logiciel qui est en cours d’expérimentation, l’insécurité qui entraine la fermeture de certaines caisses. « Mais avec l’accompagnement de la population, ces caisses reverront le jour », a assuré le nouveau PCA.

Son prédécesseur, Moussa Lankoandé a remercié l’ensemble des membres des organes dirigeants de la FCPB, pour l’appui dont il a fait l’objet durant sa mission à la tête de la structure. Il a laissé entendre que la période 2023-2024 a été une année de dur labeur tant au niveau de la faitière, qu’au niveau des caisses de base. « Quelques difficultés ont entaché le fonctionnement de ma mission. Elles sont notamment en lien avec la programmation des activités », a signifié le président sorti. Mais, à l’écouter les résultats sont encourageants et cela est à l’actif de l’engagement de tous les travailleurs. Il a relevé que sur le plan des ressources humaines, l’accord d’établissement entre la direction et personnel a permis l’amélioration des conditions de vie et de travail des employés. Livrant le contenu du procès-verbal de la passation de charge, M. Lankoandé a relevé que la situation du portefeuille de crédit au 31 mai 2024 se chiffre à plus de 124 milliards F CFA. Le portefeuille à risque 30 jours est de plus de 10 milliards F CFA soit 8,13% et le portefeuille à risque 90 jours à plus de 6 milliards F CFA soit 5,13%. Au vu du taux moyen qui est d’environ 5,13% il a invité l’équipe entrante à appuyer les employés dans le cadre du suivi des recouvrements.

Donald NIKIEMA

Laure KABORE

(Stagiaire)