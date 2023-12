Burkina : Le budget de l’Etat exercice 2024 se chiffre à 3019,1 milliards en recettes

Les députés de l’Assemblée législative de Transition (ALT) ont examiné et adopté à l’unanimité la loi de finances initiale pour l’exécution du budget de l’Etat, exercice 2024.

Le budget de l’Etat, exercice 2024 se chiffre à 3019,1 milliards en recettes et à 3694,6 milliards en dépenses.

L’épargne budgétaire se chiffre à 509,70 milliards de FCFA et le déficit à 675,5 milliards de FCFA.

La part du budget de l’Etat allouée aux secteurs de la défense et de la sécurité est de 29,49%. Une attention particulière a également été accordée aux secteurs sociaux tels que la santé, l’éducation et le développement rural.

330,6 milliards FCFA,hors financement extérieur, sont alloués au secteur de la santé ; 729,6 milliards FCFA, hors financement extérieur, vont à l’éducation et 137,7 milliards FCFA, au développement rural.

Les prévisions budgétaires traduisent, l’ambition du Gouvernement de financer durablement le développement malgré le contexte difficile auquel le Burkina Faso est confronté.

Les investissements financés sur ressources propres se chiffrent à 1 017,6 milliards de FCFA en 2024 contre 801,5 milliards de FCFA en 2023, soit une hausse de 216,1 milliards de FCFA.

Pour améliorer le recouvrement des recettes ordinaires, le Gouvernement entend poursuivre la modernisation des procédures au niveau des régies de recettes pour optimiser le rendement de l’impôt et parachever les réformes visant à accroître de manière substantielle l’assiette fiscale.

Par ailleurs ministre en charge des finance Aboukar Nacanabo, a indiqué qu’un accent particulier sera mis sur l’informatisation et la digitalisation des procédures dans les régies de recettes ainsi que sur la lutte contre la fraude, le faux et la corruption.

Sidwaya.info

Source : DCRP/MEFP