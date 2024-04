Ligue 1/21e journée : statu quo sur le podium

La Ligue 1 a disputé ses matches de la 21e journée les 22 et 23 avril dernier sur plusieurs stades. Statu quo sur le podium toujours dominé par l’AS Douanes.

La Ligue 1 était au rendez-vous les 22 et 23 avril sur plusieurs stades à travers le pays pour le compte de sa 21e journée. Au stade municipal Issoufou-Joseph- Conombo, l’AS Douanes s’est imposée (3-1) face à l’ASEC de Koudougou grâce à des buts de Clavert Kiendrebéogo (17e), Omar Kaboré (49e) et Salif Bagaté (90e+6). L’unique réalisation de l’équipe de la cité du Cavalier rouge a été inscrite par Anicet Atangana (87e). Grâce à cette victoire de suite, les Gabelous demeurent aux commandes de la Ligue 1. En déplacement à Bobo-Dioulasso, sa dauphine, l’AS SONABEL, s’est également imposée face à RAHIMO FC par la plus petite des marques grâce à une réalisation de Yves Junior Koutiama (1e). Même score en faveur de Vitesse FC dans son opposition face à l’Union sportive des forces armées (USFA). Le but des Guépards d’Accart-ville est signé Tidiane Bagayan (38e). Dans sa réception au stade municipal de Ziniaré, le SC Majestic est venu à bout du Racing club de Bobo (RCB) par la plus petite des marques. Grâce à cette victoire de suite, l’équipe de Amado Traoré demeure toujours sur le podium. Après son nul à la dernière journée, KOZAF enregistre sa 3e victoire de la saison. Face à Royal FC, l’équipe du président Kassoum Ouédraogo dit Zico a pris le dessus en s’imposant 1 but à 0. Malgré cet exploit, KOZAF demeure toujours la lanterne rouge mais désormais à deux longueurs des Tigres de Diarradougou. Au stade Wobi, l’ASFB est tombée (0-2) face à SALITAS FC. Enfin, Sporting FC, réduit à 10 depuis la première période, a battu (1-0) le Rail club du Kadiogo (RCK) sur le terrain du centre technique de la FBF. Au sortir de cette journée, seulement 12 buts ont été inscrits avec 8 victoires dont 4 à l’extérieur.

Ollo Aimé Césaire HIEN

Tous les résultats de la journée

USFA # Vitesse FC : 0-1

EFO # ASFA-Y : 1-0

RAHIMO FC # AS SONABEL : 0-1

SC Majestic # RCB : 1-0

KOZAF # ROYAL FC : 1-0

RCK # Sporting FC : 0-1

AS Douanes # ASEC-K : 3-1

ASFB # SALITAS FC : 0-2