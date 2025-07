Homologation du stade du 4-Août: le ministre Roland Somda présente le certificat au Mogho Naaba Baongo

Le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, était chez le Mogho Naaba Baongo, le mardi 15 juillet 2025. Roland Somda est allé présenter au roi des mossé, le certificat d’homologation du stade du 4-Août aux normes CAF et le programme de sa réouverture.

Le Ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Roland Somda, a effectué une visite de redevabilité chez le Mogho Naaba Baongo, le mardi 15 juillet 2025. Le patron du département en charge des sports est allé, officiellement, présenter à Sa Majesté, le certificat d’homologation du Stade du 4-Août, délivré par la Confédération africaine de football (CAF). « A ma prise de fonction, je suis venu avec ma délégation demander ses bénédictions pour pouvoir accomplir mes missions. L’un des défis majeurs à relever était l’homologation du stade du 4-Août qui connait des difficultés depuis 4 ans », a indiqué le ministre.

Accompagné de ses plus proches collaborateurs, ainsi que des présidents du Comité national olympique et des sports burkinabè (CNOSB) et de la Fédération burkinabè de football (FBF), Roland Somda a témoigné sa gratitude au roi pour ses bénédictions et ses conseils qui ont contribué à surmonter les difficultés. « Sa Majesté nous avait donné sa bénédiction. Nous avons ainsi engagé les travaux, ils se sont bien déroulés. Nous avons pu surmonter les difficultés pour aboutir aujourd’hui à la certification par la confédération africaine de football. Nous sommes donc au terminus de ce long parcours.

Il était de bon ton que nous revenions rendre compte, présenter les résultats et encore solliciter ses bénédictions pour les autres défis qui restent à relever dans le monde sportif », s’est satisfait le ministre. Roland Somda a également informé son hôte, de la réouverture officielle du stade, pour sa date d’anniversaire, le 4-août 2025. Le Mogho Naaba, en retour, a félicité le ministre pour avoir réussi à obtenir la certification qui permettra désormais à la Nation de recevoir ses matchs à domicile. Toutefois, Le Mogho Naaba a recommandé aux autorités de prendre des dispositions nécessaires pour son entretien. Il a, en outre, appelé l’ensemble des acteurs sportifs à faire preuve de civisme et de responsabilité dans la gestion et l’entretien de ce joyau.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO