Le directeur de la police communautaire « Kâ Pulisi » de Koudougou, le lieutenant de police, Emile Ouédraogo, a effectué une visite de courtoisie chez le chef de canton de Lallé, Naaba Guiguemdé, le mardi 5 mai 2026 à Koudougou.

Une délégation de la police communautaire « Kâ Pulisi » de Koudougou était chez le chef de canton du Lallé Naaba Guiguemdé, le mardi 5 mai 2026 à Koudougou. Conduite par son directeur, le lieutenant de police, Emile Ouédraogo, la délégation est allée expliquer les missions de cette unité de police au chef de canton et demander ses bénédictions pour la réussite de la mission.

Cette rencontre s’inscrit dans la dynamique de renforcement de la collaboration entre les forces de sécurité et les structures traditionnelles, reconnues pour leur rôle central dans la régulation sociale et la cohésion communautaire. M. Ouédraogo a expliqué les fondements et les objectifs de « Kâ Pulisi », une approche qui vise à instaurer un climat de confiance entre les citoyens et la police.

« La police communautaire est une police de proximité, une police au service des populations. Elle repose sur l’écoute, la prévention et la collaboration avec tous les acteurs locaux, notamment les autorités coutumières. Nous sommes venus solliciter vos bénédictions et votre accompagnement afin de réussir cette mission au profit de toute la communauté », a signifié Emile Ouédraogo. Il a par ailleurs insisté sur l’importance du soutien des leaders traditionnels pour faciliter l’adhésion des populations à cette nouvelle approche sécuritaire. Selon le lieutenant de police, la réussite de « Kâ Pulisi » dépend en grande partie de l’implication active des communautés locales.

En réponse, le chef de canton de Lallé, Naaba Guiguemdé, par la voix de Godin Naaba Sigri , a salué l’initiative de la police communautaire qu’il considère comme une démarche pertinente et adaptée aux réalités locales. Il a exprimé sa satisfaction face à cette volonté de collaboration. « Nous accueillons avec joie cette initiative qui vient renforcer la sécurité de nos populations. La chefferie coutumière est disposée à accompagner cette police de proximité. Elle constitue un appui important dans notre mission de protection et de préservation de la paix sociale », a-t-il affirmé.

Le chef de canton a également rassuré la délégation de son engagement à sensibiliser les populations afin qu’elles adhèrent pleinement à cette approche participative de la sécurité. Cette visite marque ainsi une étape importante dans le déploiement de la police communautaire à Koudougou, avec l’espoir d’une collaboration fructueuse entre forces de sécurité et autorités coutumières au service de la paix et de la sécurité.

Beyon Romain NEBIE

beynebie@gmail.com