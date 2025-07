Koupéla : La Police nationale démantèle deux réseaux de malfrats

Le Commissariat Central de Police (CCP) de la ville de Koupéla a démantelé deux réseaux de présumés malfrats spécialisés dans les braquages et le trafic de drogue. Le groupe des braqueurs résidait entre Fada N’Gourma et Koupéla. Ils identifiaient généralement les alimentations, les boutiques Orange money et Moov money, et les stations-services et a emporté plus de 15.000.000 FCFA.

Celui spécialisé dans le trafic de drogue, camouflait la drogue dans des balles de friperie depuis un pays voisin qu’ils convoyaient avec les véhicules de transport de marchandises à destination de Koupéla, Fada N’Gourma, Sapaga, Bogandé et Boromo. Une fois à destination, la marchandise était récupérée et envoyée le plus souvent dans des sites d’orpaillages. Les enquêteurs ont réussi à appréhender deux membres très actifs des gangs et saisir entre autres objets une kalachnikov, un pistolet automatique, des munitions, 39 plaquettes de chanvre indien et du numéraire.

#Sidwaya.info