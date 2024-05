Personnes du troisième âge: la vieille « Tempoko Awa Ouédraogo » s’en est allée

Dans notre parution du mardi 12 mars dernier, nous consacrions notre Une à un article dédié aux personnes âgées titré « Tempoko Ouédraogo Awa Ouédraogo et son quotidien à 118 ans ». C’est avec regret que nous avons appris que la vieille « Tempoko » a rendu l’âme dans l’après-midi du lundi 6 mai 2024 à Bobo-Dioulasso.

Moins de 2 mois après la publication (Ndlr : dans le quotidien Sidwaya du 12 mars 2024) de notre article sur les personnes du troisième âge, notamment « Tempoko Ouédraogo Awa Ouédraogo », nous apprenons que la centenaire n’est plus. Selon un membre sa famille, celle qui était âgée de 118 ans révolus a rendu l’âme dans l’après-midi du lundi 6 mai 2024 à son domicile situé au quartier Ouezzinville de Bobo-Dioulasso.

En rappel, celle que nous pleurons est née vers 1906 à Kaya dans la région du Centre-Nord avant de se marier à un ancien combattant, et de s’installer dans la cité de Sya depuis la période coloniale. L’inhumation a eu lieu le lendemain dans la même ville. Elle laisse derrière elle 3 enfants vivants (un homme et deux femmes) et de nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants. Dans ces moments d’épreuve, Sidwaya présente toutes ses condoléances à sa famille.

Alpha Sékou BARRY

alphasekoubarry@gmail.com