Lutte contre la cybercriminalité : un maître chanteur dans les filets de la BCLCC

Récidiviste âgé de 30 ans et employé de commerce domicilié à Ouagadougou, B. H opérait à travers plusieurs faux comptes de réseaux sociaux notamment 3 profils Facebook : « Stéphanie Joli », « Djeneba Maiga » et « Dedbô Oudalan » ; 3 comptes TikTok : « angel.olivia225 », « kedirakideekamara » et « Stéphanie Joli » ; 2 comptes Instagram : « Sandri_joly » et « la7917princesse ainsi que 6 comptes WhatsApp utilisant des numéros à indicatifs national et étrangers usurpés.