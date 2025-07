Forum de la société civile de l’Union africaine à Malabo : L’Alliance Droit et Santé plaide pour la lutte contre les VBG

Le Conseil économique, social et culturel de l’Union africaine (ECOSOCC) organise, du 7 au 9 juillet 2025 à Malabo (Guinée équatoriale), un dialogue interrégional des organisations de la société civile (OSC) autour des défis communs et des opportunités liés à la consolidation de la paix. Cette rencontre sera suivie du Forum des citoyens. Le réseau Alliance Droit et Santé y prendra part afin de plaider en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre (VBG).

Malabo sera ainsi le point de convergence des acteurs de la société civile venus de tout le continent africain et de sa diaspora. Ces derniers participeront à deux événements majeurs : le Dialogue interrégional et le Forum des citoyens. Les OSC y mèneront des échanges approfondis sur la consolidation de la paix, la prévention des conflits, la médiation et la reconstruction post-conflit.

Cette édition du Forum des citoyens est placée sous le thème :« Réimaginer la démocratie et faire progresser la justice réparatrice : un nouveau contrat social ».

Les discussions porteront, entre autres, sur les thématiques suivantes : justice réparatrice et intégration régionale ; réforme de la gouvernance mondiale et rôle de l’Afrique à l’ONU ; résilience climatique et transition écologique juste ; ssouveraineté sanitaire et équité ; justice fiscale et transparence ; rôle de l’intelligence artificielle dans la promotion de la bonne gouvernance.

À cette occasion, le réseau Alliance Droit et Santé, qui regroupe des associations du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Niger et du Sénégal, saisira l’opportunité pour mener un plaidoyer fort contre les VBG. L’Alliance entend ainsi porter la voix des communautés et influencer les décisions politiques pour une lutte plus engagée contre les violences basées sur le genre en Afrique.

Parmi ses principales actions au forum, l’Alliance animera un panel dédié à la lutte contre les VBG, au cours duquel seront partagées des expériences, des bonnes pratiques et des stratégies issues des six pays membres.

Le Forum des citoyens de l’ECOSOCC rassemblera plus de 250 participants pour des échanges de haut niveau et des dialogues collaboratifs. Les travaux devraient aboutir à l’adoption d’une Déclaration des citoyens et à des recommandations politiques concrètes, alignées sur l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Pour rappel, le réseau Alliance Droit et Santé (ADS) est une initiative de la société civile ouest-africaine créée en 2003. Son objectif principal est d’améliorer le statut et la santé des femmes et des filles dans la région.

L’ADS fédère 22 associations, ainsi que des mouvements de jeunes et de femmes œuvrant dans les domaines des droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR), de la planification familiale et de l’égalité de genre. Elle porte actuellement le projet Alliance Transformative, dont l’objectif est de « soutenir la force transformative des mouvements collectifs de la société civile pour accélérer la progression des DSSR des femmes et des filles en Afrique de l’Ouest ».

