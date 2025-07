Coopération au développement: le chef de la diplomatie burkinabè échange avec des responsables du PNUD et de l’OCDE

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a échangé, le 1er juillet 2025, à Séville, avec des partenaires du Burkina Faso, dans le sens de renforcer la coopération entre ceux-ci et notre pays.

Le 1er juillet dernier, le chef de la diplomatie burkinabè et son équipe, ont échangé dans un premier temps, avec une délégation du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), conduite par son administrateur par interim monsieur Haoliang Xu. Cette audience a été une occasion pour les deux parties, de passer en revue la coopération PNUD-Burkina Faso et d’échanger sur les perspectives de cette coopération.

Le ministre chargé des Affaires étrangères a notamment présenté la situation réelle qui prévaut au Burkina Faso sur les plans sécuritaire, humanitaire et du développement, en mentionnant que malheureusement certaines réalisations dans les domaines cités ont été détruites par les groupes terroristes.

« Les actes terroristes ont touché des écoles, des centres de santé, des points d’eau potable, bref là où le gouvernement avait fait des efforts en matière d’Objectifs de développement durable. Nous devons travailler 2 à 3 fois plus vite, pour rétablir ce que nous avions construit ensemble », a t-il indiqué au responsable du PNUD, tout en regrettant le retrait de certains partenaires qui agissent selon des principes loins de la réalité du terrain. L’administrateur par interim du PNUD dit avoir pris bonne note de la situation présentée par le chef de la diplomatie burkinabè. Il a rassuré que son institution reste disponible pour accompagner le Burkina Faso à travers des appuis traditionnels et poursuivra le plaidoyer pour la prise en compte du contexte actuel de notre pays. En sus, le PNUD est en train de préparer un “bon” staff qui sera envoyé au Burkina pour travailler à répondre aux attentes de notre pays.

Après le PNUD, SEM Karamoko Jean Marie Traoré a accordé une audience à Mme Nana Touré, directrice du Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest, une structure affiliée à l’OCDE, l’Organisation de coopération et de développement économiques. Celle-ci est venue presenter sa structure qui joue un rôle d’appui-conseil et de plaidoyer, pour la mise en place de politiques publiques en faveur de la sécurité humaine. Elle a indiqué au chef de la diplomatie burkinabè la disposition de sa structure, à contribuer à un changement de regard sur le Sahel en le présentant comme un espace d’opportunités au lieu d’un espace à problèmes. Une démarche saluée par le ministre Traoré, qui encourage la responsable de l’OCDE à effectuer une visite terrain au Burkina Faso, afin de pouvoir prendre le pouls de la situation réelle et pouvoir mener le plaidoyer avec efficacité et sur la base de données justes.

DCRP/MAECR-BE