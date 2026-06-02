Action de grâce et dédicace du temple des Assemblées de Dieu El-Shaddaï de Boulmiougou: Trente ans de foi, de persévérance et d’impact communautaire célébrés

L’Église des Assemblées de Dieu El-Shaddaï de Boulmiougou a célébré, le 23 mai 2026 à Ouagadougou, une grande cérémonie d’action de grâce et de dédicace de son nouveau temple. Responsables d’église sœurs, fidèles et invités de diverses confessions se sont réunis pour rendre hommage à trois décennies de ministère du pasteur principal, Pierre Nikiéma, et saluer l’œuvre spirituelle et sociale accomplie au sein de la communauté.

Dans une ambiance de ferveur spirituelle et de reconnaissance, les fidèles de l’Église des Assemblées de Dieu El-Shaddaï de Boulmiougou ont marqué une étape importante de leur histoire à travers une cérémonie d’action de grâce couplée à la dédicace officielle de leur temple d’une valeur de 31 205 000 F CFA. L’événement a réuni plusieurs responsables religieux, des membres de la communauté ainsi que des invités venus témoigner de l’impact de cette œuvre initiée il y a plus de trente ans.

Pour le Révérend pasteur Dr Michel Ouédraogo, cette célébration est le couronnement d’un long parcours jalonné de défis. Il a rendu un vibrant hommage au pasteur Pierre Nikiéma, qu’il considère comme un modèle de persévérance et de fidélité à l’appel de Dieu. « Depuis trente ans, il a traversé des difficultés que beaucoup ignorent. Mais il a gardé sa confiance en Dieu et aujourd’hui, ce magnifique édifice témoigne de la fidélité divine », a-t-il déclaré. Il a également exhorté les jeunes serviteurs de Dieu à s’inspirer de son parcours, fait d’humilité, de patience et de discipline.

Même son de cloche chez le pasteur Joël Ouédraogo, président du Conseil régional du Nord. Selon lui, l’œuvre du pasteur Nikiéma a profondément marqué la vie spirituelle des chrétiens tout en favorisant la cohésion sociale dans le quartier. « Une seule personne ne peut pas accomplir une telle œuvre. C’est aussi le fruit de l’engagement des collaborateurs et des fidèles qui ont accompagné cette vision », a-t-il souligné.

Prenant la parole, le pasteur principal Pierre Nikiéma a expliqué le sens de cette journée de reconnaissance. « Rendre grâce à Dieu signifie reconnaître tout le bien qu’il nous a fait. Les travaux de constructions de l’Église des Assemblées de Dieu El-Shaddaï de Boulmiougou ont commencé en février 2020, le Seigneur nous a permis de bâtir cette maison pour sa gloire. Malgré les nombreuses difficultés du début, nous avons vu sa main agir continuellement », a-t-il confié. Pour lui, cette célébration ne marque pas une fin, mais le commencement d’une nouvelle étape. « Ce qui est devant nous est encore plus grand que ce qui est derrière », a-t-il affirmé avec conviction.

Représentant le coordonnateur du Centre n°5, le Dr Jean-Marie Badiel, Mathias Ouédraogo a félicité l’église pour son unité et son dynamisme. Il a estimé que la réalisation du temple démontre la cohésion et l’amour qui règnent au sein de l’assemblée. Il a encouragé les responsables à poursuivre l’expansion de l’œuvre à travers la création de nouvelles annexes afin de toucher davantage de fidèles.

Parmi les témoignages marquants, celui de Mme Sabine Kaboré/Sawadogo, fidèle de l’église, a illustré l’attachement des membres à cette communauté chrétienne. Émue, elle a rappelé que l’Église El-Shaddaï l’a accueillie dès son arrivée à Ouagadougou et a accompagné plusieurs étapes importantes de sa vie, notamment son mariage.

Placée sous le signe de l’action de grâce, cette célébration a également été marquée par une exhortation sur la vérité et la paix, inspirée du livre de Zacharie. Un message qui résonne comme un engagement renouvelé pour les fidèles d’El-Shaddaï, déterminés à poursuivre leur mission spirituelle et sociale au service de la communauté et pour la gloire de Dieu.

Hubert Bado