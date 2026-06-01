Communiqué de la Rédaction : Démenti formel face à une tentative de manipulation

La direction de la rédaction de Burkina Yawana constate avec indignation la circulation sur les réseaux sociaux d’un faux visuel attribuant des propos mensongers au Premier ministre, Jean-Emmanuel Ouédraogo.

La rédaction tient à clarifier la situation de la manière la plus catégorique : Burkina Yawana n’a jamais réalisé, ni publié un tel visuel, encore moins partagé les propos qui y sont évoqués. Le Premier ministre n’a jamais tenu de telles déclarations dans nos colonnes ou sur nos plateformes.

Il s’agit d’une grossière manipulation et d’une pure invention de toutes pièces. Cette tentative de cyber-charlatanisme utilise frauduleusement l’identité visuelle et la notoriété de notre média pour distiller la désinformation et tenter de semer la confusion au sein de l’opinion publique.

Burkina Yawana condamne avec la dernière énergie cette pratique lâche et malveillante, qui s’attaque directement à la crédibilité de notre travail journalistique. Nous rappelons à nos lecteurs et à l’ensemble des citoyens que toutes nos productions authentiques sont exclusivement diffusées sur nos canaux officiels.

À l’endroit des auteurs de ce faux, la direction rappelle qu’une telle entreprise de déstabilisation informationnelle est passible de poursuites judiciaires.

Nous appelons notre public à la plus grande vigilance et à ne pas relayer ce faux contenu. Restons soudés derrière une information rigoureuse, souveraine et vérifiée.