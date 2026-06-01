Ville de Tianjin en Chine :Un haut lieu de technologie intelligente

En plus de sa richesse culturelle, la ville de Tianjin constitue un haut lieu de technologie. Selon le Bureau de l’industrie et des technologies de l’information de Tianjin, la ville rassemble plus de 100 entreprises de robotique. Immersion au cœur de quelques entreprises intelligentes !

Lorsqu’on évoque le nom Atomu, beaucoup pensent directement à Astro (Tetsuwan Atomu), ce personnage de dessin animé créé par le mangaka japonais Osamu Tezuka, un petit garçon robot aux grands yeux et aux cheveux ébouriffés qui rêvaient de devenir aussi humain que les humains. Ce robot culte volant, doté d’une force de 100 000 chevaux et d’un grand cœur, a incarné les rêves de nombreuses générations en matière de technologie future. A Tianjin, une entreprise de robotique portant le même nom que ce personnage de dessin animé s’est donnée pour mission de transformer ce rêve en réalité.

Fondée en 2013, elle est spécialisée dans la fabrication de robots parallèles, un domaine dans lequel elle excelle puisqu’en 2025, Atomu a été champion chinois de la robotique parallèle. Selon le rapport du cabinet de conseil international Frost & Sullivan, Atomu est classée première parmi les marques chinoises de robots parallèles pendant cinq années consécutives depuis 2020. En 2023, elle a dépassé toutes les marques étrangères pour devenir la première de toutes les marques de robots parallèles en Chine.

Mais qu’est-ce qu’un robot parallèle ? Pour avoir visiter l’entreprise Atomu dans le cadre du « Smart tour intelligent in Tianjin », laisser-moi vous parler de mon expérience !

La structure du robot parallèle est en effet complètement différente des robots « en série » c’est-à-dire les brus robotiques articulés comme un bras humain. Sa configuration lui offre des avantages remarquables telles qu’une grande vitesse, une haute précision et une grande rigidité.

En 2018 par exemple, Atomu a lancé un robot de tri de yaourts capable de trier 400 gobelets par minute soit plus de six gobelets par seconde, imperceptibles à l’œil nu. Ce produit a depuis été déployé dans plus de 8 000 scénarios industriels, de l’agroalimentaire et pharmaceutique aux produits chimiques quotidiens et à l’électronique. Partout où une chaîne de tri et d’emballage à grande vitesse est nécessaire, on trouve les robots d’Atomu.

Des produits testés

Sur le marché mondial, Atomu détient une part de 4,8%, se classant deuxième derrière une entreprise japonaise. Derrière cette réussite se trouve un système technologique entièrement développé en interne par Atomu. Ses technologies clés sont 100% indépendantes du corps du robot.

Si les robots parallèles constituent une grande fierté pour l’entreprise, il se tourne également vers l’intelligence incarnée (embodied AI). En mai 2025, Atomu a lancé le premier robot humanoïde de Tianjin, le « Tianbing n°1 ». Qu’est-ce que ce robot ?

Il possède une architecture biomimétique et sa capacité de charge au niveau de la taille atteint 200 kg. Ce qui signifie qu’il peut aussi bien manipuler des composants électroniques de précision que transporter des pièces automobiles lourdes. Il sait à la fois « broder » et « soulever des poids lourds ».

En décembre 2025, Atomu a lancé une version améliorée du « Tianbing nº1, dotée d’un système à deux bras biomimétiques à 7 degrés de liberté, offrant des mouvements plus souples et plus proches de ceux d’un humain.

Le « Tianbing nº1 » n’est pas un produit de laboratoire conceptuel. Il a déjà été testé sur le terrain dans plusieurs entreprises manufacturières, excellant dans des scénarios réels tels que l’assemblage de pièces automobiles et le contrôle qualité de produits C (informatique, communication, électronique grand public). Il a d’ailleurs été présenté comme un cas typique d’application déjà éprouvée lors de l’Exposition mondiale de l’industrie intelligente 2026.

L’histoire d’Atomu n’est pas isolée. Sa croissance est indissociable du terreau fertile de Tianjin en matière de technologies intelligentes. Tianjin a construit « la première ville nationale de l’industrie des technologies de confiance (Xinchuang) », avec une chaîne complète allant des CPU, systèmes d’exploitation aux serveurs. Au premier trimestre de cette année, la croissance de l’industrie manufacturière de haute technologie à Tianjin a été forte avec plus + 22 % pour les équipements électriques et mécaniques, +17,3% pour les produits pharmaceutiques, +12,4 % pour les équipements spécialisés. La ville compte désormais 528 usines intelligentes, dont 17 usines intelligentes d’excellence au niveau national.

Des équipements sous-marins intelligents

Deepinfar Ocean Technology Company est aussi l’une des entreprises de haute technologie à Tianjin. Fondée en 2013, elle est spécialisée dans la R&D, la fabrication et la commercialisation d’équipements sous-marins intelligents. Elle propose à ses clients professionnels des équipements de grade industriel tels que des robots sous-marins téléopérés (ROV), des véhicules sous-marins autonomes (AUV), des planeurs sous-marins autonomes (AUG), ainsi que des solutions sectorielles associées. Les produits de l’entreprise couvrent déjà des secteurs tels que la recherche et l’exploration scientifiques, l’ingénierie offshore, l’hydraulique et l’hydroélectricité, les opérations de secours d’urgence, la sécurité et la sûreté, la surveillance environnementale et l’aquaculture.

En 2021, elle a été sélectionnée comme entreprise Petit Géant >> nationale type << spécialisée, raffinée, distinctive et innovante » (SRDI). En 2016, la marque SUBLUE a été créée pour proposer aux particuliers des produits de sports et de loisirs nautiques tels que des propulseurs sous-marins et des moteurs hors-bords électriques. Elle offre également des équipements professionnels, incluant des robots de nettoyage de piscine, des drones sous-marins ainsi que des systèmes de plateformes sous-marines.

Nadège YAMEOGO