Coupe du Faso dames 2026: les Colombes de l’USFA conservent leur titre

La finale de l’édition 2026 de la coupe du Faso dames a consacré l’USFA aux dépens de Etincelle FC, le vendredi 29 mai au Stade du 4-Août. Les Colombes ont réussi 5 tirs contre 4 pour leurs adversaires lors de la séance des tirs au but après un nul d’un but partout au terme du temps règlementaire.

Le nouveau trophée de la coupe du Faso a mis du temps à choisir sa destination vendredi 29 dernier. Lors de la confrontation finale pour sa conquête entre les deux meilleures équipes de la saison, le suspense est resté entier jusqu’au bout de l’épreuve des tirs au but. Grâce à sa bonne entame de partie, l’équipe de Etincelle FC a d’abord donné l’impression au fil des minutes d’être plus proche d’ouvrir le score.

Notamment à travers Déborah Guira dans tous les coups, Latifatou Derra menaçante en attaque ou encore, Rainata Oubda et la capitaine Félicité Kafando dans l’entrejeu. Derrière, les filles de Tanghin ont pu s’appuyer sur une défense disciplinée autour de Fadiratou Tarnagda et la gardienne Faoziatou Ouédraogo particu- lièrement bien inspirée qui a reçu à plusieurs reprises des applaudissements nourris du public suite à ses interventions. En face, l’USFA procède par des contres. Avec la meilleure buteuse du championnat dans ses rangs, épaulée par Mariétou Ouédraogo des grands jours et Elodie Goungounga qui tient son rôle au milieu, le danger n’était jamais loin.

C’est d’ailleurs suite à une contre-attaque des Colombes que la déviation de Aïcha Tiendrébéogo au-dessus de la barre transversale est jugée irrégulière par l’arbitre Jacqueline Nikiéma qui siffle une faute de main dans la surface à la 80e minute. Charlotte Millogo, avec autorité, transforme le pénalty et donne l’avantage à l’USFA. Les protégées de Pascal Sawadogo n’abdiquent pas et maintiennent leur élan. A la 100e minute, elles arrachent l’égalisation grâce à Gloria Zongo sur un second ballon mal négocié par la défense des Colombes après un coup franc.

Trois minutes plus tard, elles ont la meilleure des occasions pour plier le match. Une saison aboutie Latifatou Derra qui filait au but est fauchée sans ménagement dans la surface donnant lieu à un pénalty. Déborah Guira échoue cependant face à Pascaline Sawadogo qui s’impose par deux fois et évite la défaite aux siennes. Avec ce nouveau succès, le 6e dans la compétition, les Colombes de l’USFA, tenantes du titre se succèdent et signent par la même occasion un second doublé de suite championnat-coupe du Faso. Une saison aboutie qui réjouit à juste titre le coach Omar Paré. « Je suis très content et très satisfait de mes joueuses parce que la saison n’a pas été facile.

Ce soir c’était un match difficile car mettant aux prises les deux meilleures équipes du football féminin national. Il fallait donc avoir les nerfs solides pour pouvoir s’imposer », a-t-il confié. Son adversaire du jour éprouve des regrets mais aussi de l’amertume. « Dans l’ensemble c’était un beau match comme ce que le public a envie de voir. En première période c’était un peu désordonné avec des difficultés pour construire du fait de la pelouse naturelle qui est lourde. En seconde période c’était mieux. Après, le match s’est décanté sur des penalties et tirs au but.

Nous aussi nous aurions pu bénéficier d’un pénalty en début de rencontre qui n’a pas été accordé. Nous avons par la suite eu l’occasion de tuer le match et nous ne l’avons pas fait », a affirmé Pascal Sawadogo. Quant à la ministre chargée des Sports, elle a félicité les deux équipes pour la qualité de la prestation qu’elle a suivie de bout en bout. « Cela nous a permis de voir le niveau de notre football féminin actuellement. Bravo aussi à tous les acteurs du football féminin et aux encadrements techniques pour le travail abattu tout au long de la saison », a ajouté Annick Pikbougoum.

Voro KORAHRE