Coopération Portugal-Confédération AES : Une mission de Lisbonne à Ouagadougou pour renforcer le dialogue entre les deux parties

Le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, accompagné du ministre délégué Bêbgnasgnan Stella Eldine Kabré, a reçu en audience, le 1er juin 2026, une délégation du Portugal composée de l’envoyée spéciale pour l’Afrique et de l’envoyé spécial pour le Sahel.

La délégation est venue échanger avec le chef de la diplomatie burkinabè, sur le contexte actuel du Burkina Faso et de la Confédération des Etats du Sahel, afin de comprendre au mieux la dynamique en cours, selon Rita Laranjinha, envoyée spéciale du Portugal pour l’Afrique. « Il était question pour nous d’avoir auprès des autorités nationales, une lecture juste de la situation que traverse l’ensemble de l’espace confédéral et la position adoptée par leurs dirigeants dans leurs coopérations avec les partenaires », a-t-elle ajouté. La délégation a également échangé avec le ministre des Affaires étrangères sur des sujets en lien avec le multilateralisme et l’intérêt pour le Burkina Faso et le Portugal de renforcer le partenariat dans ce domaine afin de contribuer à l’instauration de la paix mondiale.

Le chef de la diplomatie burkinabè s’est réjoui de la visite de la délégation portugaise, tout en indiquant la disposition du Burkina Faso à poursuivre le partenariat avec le Portugal, notamment sur les questions en lien avec le multilateralisme. Il a relevé la nécessité pour les acteurs multilatéraux d’avoir une meilleure connaissance et une véritable compréhension du monde et des contextes, afin de prendre des décisions bien réfléchies, qui reflètent l’environnement réel.

Sur la Confédération des Etats du Sahel, le chef de la diplomatie burkinabè a fait à ses visiteurs, un exposé sur les circonstances qui ont prévalu à sa création, ses missions et ses ambitions au profit des populations de cet espace, à travers la lutte pour la souveraineté et le développement endogène. Karamoko Jean Marie Traoré a exprimé les attentes des pays du Sahel vis-à-vis des envoyés spéciaux pour cet espace. Pour lui, ces personnalités doivent être véritablement au parfum de la situation de la zone où elles sont envoyées, être permanemment à l’écoute de ceux qui vivent le contexte, et s’accorder avec les autorités nationales sur les méthodes d’évaluation de la situation. Au terme des échanges, Rita Laranjinha a indiqué que la délégation repart avec une meilleure perception de la situation au Sahel, et a affirmé que Lisbonne continuera d’envoyer des délégations à Ouagadougou, dans le sens de renforcer la coopération avec le Burkina Faso et la Confédération AES.

DCRP/MAE