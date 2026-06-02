Tianjin en Chine : Quand l’intelligence artificielle s’invite dans l’inspection des lignes électriques

En Chine, l’intelligence artificielle est intégrée dans presque tous les domaines. Dans la ville de Tianjin, les drones sont aujourd’hui les principaux outils d’inspection des lignes de transport d’électricité. Reportage!

A Tianjin en Chine, pas besoin d’hommes pour assurer l’inspection des lignes électriques. Les drones sont aujourd’hui les principaux outils utilisés à cet effet. Et, c’est le centre de maintenance des drones de State Grid Tianjin High Voltage Company qui est chargé d’assurer la maintenance et la réparation de ces drones. Dans le cadre du voyage « Smart tour in Tianjin », les journalistes africains ont visité ce centre. State Grid Tianjin Electric Power Company propose également un service de proximité proactif afin d’améliorer l’efficacité de la maintenance et du renouvellement des drones. En plus de la maintenance et la réparation centralisées des drones, le centre assure la promotion et la mise en œuvre de nouveaux équipements et de nouvelles technologies. S’appuyant sur les infrastructures matérielles du Centre des opérations d’inspection par drone, les équipes de première ligne mènent des travaux d’innovation à partir des problèmes et des besoins concrets rencontrés lors de l’exploitation et de la maintenance, produisant ainsi de nombreux résultats pratiques.

Lors de leur visite, les journalistes ont également découvert le Centre des opérations d’inspection par drone. Ce centre prend principalement en charge la gestion centralisée de l’espace aérien, la gestion des missions des drones, la gestion des trajectoires et des données, ainsi que le contrôle de la qualité des inspections. Il utilise des nids de drones pour réaliser des inspections autonomes à distance, avec une couverture atteignant 100%. Les missions d’inspection couvrent six catégories de travaux, notamment l’inspection fine des pylônes et la détection infrarouge, remplaçant ainsi intégralement les opérations manuelles. Cela permet une gestion intelligente, standardisée et mutualisée des activités d’inspection par drone.

La troisième étape de la visite a concerné le Centre de contrôle et de gestion des lignes de transport qui est principalement responsable de la supervision de l’état des équipements, de l’aide à la décision et au commandement de la production, ainsi que de la collecte et de l’analyse des données. Il constitue le centre névralgique du centre d’exploitation et d’inspection des lignes de transport. Grâce aux dispositifs de surveillance par imagerie des lignes de transport, il traite en temps réel les informations d’alarme et, grâce au fonctionnement en continu 24 heures sur 24, élimine rapidement les défauts et les risques susceptibles d’affecter l’exploitation des lignes. Toute chose qui renforce la capacité de maintenance proactive.

Nadège YAMEOGO