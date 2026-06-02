Centre du futur de Lenovo : Faire de l’IA une force productive innovante 

Lors de leur séjour dans la ville de Tianjin, les participants au programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine ont fait une immersion au Parc industriel d’innovation et de services intelligents du groupe Lenovo.

En Afrique, la marque Lenovo est connue pour ses ordinateurs portables qui sont utilisés un peu partout sur le continent. C’est pourquoi, la visite du Parc industriel d’innovation et de services intelligents Lenovo situé dans la zone franche du port de Tianjin a suscité un vif intérêt auprès des journalistes africains participants au programme 2026 du Centre international de presse et de communication de Chine (CIPCC). Ce parc constitue le deuxième siège mondial du groupe Lenovo en dehors de Pékin. Il s’agit du site du groupe le plus complet en fonctionnalités et au plus haut niveau de fabrication intelligente, ainsi que de la première usine zéro carbone de niveau « écologique » de l’industrie des TIC en Chine.

Avec un investissement total de 1,8 milliard de yuans, la conception globale du parc s’inscrit dans la démarche ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) et tire pleinement parti des technologies d’énergie verte et de fabrication écologique, afin de bâtir un parc industriel de référence, hautement numérisé et intelligent, alliant production manufacturière, R&D expérimentale et exposition numérique.

Si le séjour au sein du groupe Lenovo a suscité dans l’ensemble un vif intérêt auprès des journalistes africains, l’immersion au Centre du futur de Lenovo a davantage impressionné les hôtes du jour avec la découverte du chien robot de la marque. Ce chien à six pattes a fait une démonstration en direct de ses capacités à éviter les obstacles et à gravir des pentes, avec des mouvements fluides et naturels. Il s’est même montré vif et extraverti saluant spontanément le groupe de visiteurs. Toute chose qui a incité les journalistes à interagir avec lui et à le prendre en photo.

Situé dans le bâtiment n°1 du Parc industriel d’innovation et de services intelligents Lenovo (Tianjin), le Centre futur de Lenovo s’étend sur trois niveaux, avec une surface d’exposition d’environ 6 900 mètres carrés.

« L’intelligence pour tous »

Il combine art d’avant-garde et évolution technologique, présentant de manière multidimensionnelle le parcours de l’intelligence artificielle, depuis le développement des technologies de communication jusqu’à l’ordinateur en passant par le téléphone pour aboutir à l’intelligence artificielle telle qu’on la connait aujourd’hui. En tant que plateforme d’exposition de pointe du groupe Lenovo pour l’ère de l’intelligence, le centre s’appuie sur la stratégie d’IA hybride pour présenter de manière exhaustive les innovations dans les domaines de l’intelligence personnelle et de l’intelligence d’entreprise. À travers la présentation de ses solutions complètes à tous les scénarios qui accompagnent la transformation numérique et intelligente de divers secteurs, il illustre vivement la vision prometteuse de « faire de l’IA une force productive innovante ».

Fondée en 1984, Lenovo est l’une des premières entreprises technologiques chinoises à s’être internationalisée. Elle est non seulement le plus grand fabricant d’ordinateurs personnels au monde, mais elle est également active dans les smartphones, les serveurs, le cloud computing et l’intelligence artificielle. Portée par l’innovation, Lenovo s’engage à fournir aux utilisateurs du monde entier des équipements intelligents et des solutions de haute qualité et haute performance. Lenovo compte plus de 60 000 employés talentueux dans le monde entier, et son réseau de vente couvre plus de 160 pays et régions. Son succès repose sur une solide capacité de recherche et développement ainsi qu’une gestion flexible de sa chaîne d’approvisionnement mondiale. Que ce soit sur le marché des ordinateurs domestiques, dans le domaine des serveurs d’entreprise, ou dans l’exploration des appareils intelligents pour l’internet des objets, Lenovo occupe une position de leader dans le secteur. Lenovo est fidèle à sa philosophie « L’intelligence pour tous » et favorise la transformation numérique, contribuant ainsi à la montée en compétences intelligentes dans tous les secteurs d’activité.

Nadège YAMEOGO