Périmètre irrigué de Dourou : le Premier ministre ouvre les vannes

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, a présidé la cérémonie de mise en service du périmètre irrigué de Dourou, une localité située dans la province du Passoré, jeudi 3 juillet 2025.

Réalisé par le Projet de résilience et de compétitivité agricole (PreCa) dans le cadre de l’offensive agro sylvo pastorale, l’aménagement du périmètre irrigué de Dourou, située dans la province du Passoré est effectif. Sous un ciel nuageux et une foule en liesse, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouedraogo, a ouvert les vannes de l’infrastructure hydraulique, un aménagement agricole stratégique attendu de longue date par les producteurs locaux.

Le cérémonial, à la fois symbolique et porteur d’espoir pour les populations s’est déroulé, jeudi 3 juillet 2025, en présence des ministres chargés de l’Agriculture, de l’Economie, des autorités régionales et des bénéficiaires venus nombreux. D’une superficie de 865 hectares (ha), le périmètre irrigué de Dourou est équipé d’un système moderne de distribution d’eau, de canaux principaux et de parcelles aménagées.

Outre le combat engagé par les autorités de la Transition dans la lutte contre le terrorisme, selon le chef de l’exécutif, ce périmètre irrigué est un jalon pour la souveraineté alimentaire.

« Le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a fait de l’autosuffisance alimentaire une priorité, si bien que l’offensive agro-pastorale et halieutique qui s’exécute actuellement a vocation à faire en sorte que notre pays, puisse sortir du cycle de la faim. Après les périmètres de Banzon et de Sindou, aujourd’hui c’est au tour de Dourou. C’est un acte important qui va permettre de donner des moyens de production à nos producteurs et paysans qui ne demandent que cela », a souligné le chef du gouvernement.

A l’occasion de l’ouverture officielle des vannes, le Premier ministre a lancé un appel solennel aux populations bénéficiaires à s’investir pleinement dans la production, en campagnes humide et sèche. « Cela va permettre de renforcer leur résilience et de chasser la faim dans la localité mais aussi de la région et partant du Burkina Faso », a-t-il poursuivi. Il a félicité les acteurs qui se sont investis pour que le chantier puisse être réalisé dans le temps.

Un investissement lourd

L’autre aspect important pour le Premier ministre, concerne l’exploitation du site et la préservation des investissements réalisés. A cet effet, il a insisté sur la nécessité de préserver ce bien commun, fruits d’un investissement lourd et stratégique. « C’est une responsabilité partagée entre les techniciens et les producteurs. Le projet a coûté près de 17, 5 milliards FCFA.

Cela nécessite qu’on en prenne soin pour que ce soit un investissement durable qui change de façon définitive les conditions de vie des populations dans la zone », a-t-il confié. Le coordonnateur du PreCa, Adama Siri, s’est dit heureux d’avoir réalisé une telle infrastructure. Il a expliqué que ce périmètre va servir à augmenter la production du riz dans la région de 40%.

Selon lui, il est attendu également 17 000 tonnes de culture maraîchère en contre-saison sur ce périmètre. Relativement à son exploitation, une coopérative a été mise en place et des organes d’usagers d’eau vont voir le jour. Toute chose, selon lui, qui va permettre de pérenniser les infrastructures mais aussi de réglementer l’eau de telle sorte qu’il n’y ait pas de gaspillage.

Sur les visages des producteurs, une fierté mêlée à un soulagement se lisait. Le chef traditionnel de Dourou, Naba Tigri a exprimé sa reconnaissance aux autorités. Il a témoigné que l’aménagement du périmètre va permettre de produire sur plusieurs cycles agricoles.

« Ce site constitue une véritable révolution pour la production locale de riz, de légumes et de maïs tout en créant des emplois directs et indirects dans la chaîne de valeurs », s’est extasié Naba Tigri.

Oumarou RABO