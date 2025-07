1er tour du BAC 2025: 41,35 % de réussite au 1er tour dans les Cascades

Le Baccalauréat session 2025 a livré ses premiers résultats dans la région des Cascades, avec la proclamation des résultats du premier tour, jeudi 3 juillet 2025. Dans les cinq centres de compositions dont trois dans la province de la Comoé, ce sont au total 1 855 candidats qui sont déclarés admis au premier tour et 1 156 sont admissibles et devront subir les épreuves du 2nd tour.

Les premiers verdicts du Baccalauréat sont tombés dans la région des Cascades. Les jurys ont proclamé les résultats du premier tour, dans la matinée du jeudi 3 juillet 2025. Selon les statistiques de la direction régionale en charge de l’enseignement secondaire, sur 4 532 candidats inscrits dans la région, 46 étaient absents et 4 486 ont effectivement pris part aux épreuves écrites. Pour les résultats de ce premier tour, 1 855 ont décroché leur diplôme dont 946 filles et 1 156 sont admissibles et composeront les épreuves du 2nd tour.

Le taux global d’admissibilité dans la région, pour le premier tour est de 41,35 % (toutes séries confondues). La province de la Comoé a présenté effectivement 3 566 candidats, 1 456 sont admis au 1er tour et 917 sont admissibles, soit un taux de succès de 40,83 %. La province de la Léraba a présenté 920 candidats, 399 sont admis à l’issue des épreuves du premier tour et 239 devront composer au 2nd tour, soit un taux de succès de 43,37%. Il est à noter que pour cette session, la région compte cinq centres de composition que sont Banfora, Bérégadougou, Niangoloko, Douna et Sindou avec 14 jurys. Les candidats sont répartis dans six séries à savoir les séries A4, C, D, F3, F4 et G2. Les résultats du second tour sont attendus pour le 11 juillet prochain.

Alpha Sékou BARRY

