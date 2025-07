Audience à l’Assemblée législative de Transition: Ousmane Bougouma reçoit le rapport 2023 de l’ASCE-LC

Le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma a reçu, au cours d’une audience, jeudi 3 juillet 2025, le rapport général annuel d’activités 2023 de l’Autorité supérieur de contrôle d’Etat et Lutte contre la corruption (ASCE-LC).

L’Autorité supérieur de contrôle d’Etat et Lutte contre la corruption (ASCE-LC) rend compte de sa mission aux plus « hautes autorités du pays ». En effet, cette institution de lutte contre la corruption a été reçue en audience par le Président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Ousmane Bougouma, jeudi 3 juillet 2025.

A l’occasion, le contrôleur général d’Etat, Lassané Compaoré, qui a conduit la délégation de l’ASCE-LC, a remis le rapport général annuel d’activités 2023 de l’institution au chef de la Représentation nationale. Le contrôleur général d’Etat, a indiqué à sa sortie d’audience, que ce rapport d’acti-vités dérive d’une disposition de la loi organique régissant le fonctionnement de l’ASCE-LC.

« C’est un document de reddition des comptes qui permet à l’institution de dire aux plus hautes autorités du pays et au peuple burkinabè ce qu’elle a pu mener ou exercer comme participation à la promotion de la bonne gouvernance », a-t-il fait savoir. M. Compaoré a confié que le rapport est articulé en trois tomes dont les deux derniers rendent effectivement compte des missions de contrôle et de lutte contre la corruption que l’institution a eu à exercer au cours de l’année 2023.

Se prononçant sur la situation actuelle de la lutte contre la corruption, il a précisé qu’il y a toujours des avancées, mais le phénomène est très mutant. « J’ai toujours dit que lutter contre la corruption, c’est comme lutter contre une gangrène. Vous avez beau multiplier les parades, pour contrer le fléau, les gens vont développer d’autres intelligences pour se dérober encore des dispositifs qui ont été mis en place », a regretté le contrôleur général d’Etat.

Il a en outre soutenu que l’ASCE-LC a une bonne réputation aussi bien au plan national que sous-régional. Au niveau du Burkina, a-t-il justifié, l’ASCE-LC fait des efforts et mieux l’institution est reconnue au plan sous-régional comme étant l’une des meilleures dans la lutte contre la corruption.

Pour ce qui concerne la suite du rapport, Lassané Compaoré a réaffirmé son engagement à continuer le combat et intensifier les réflexions pour couvrir les insuffisances qu’ils ont pu déceler dans le cadre de l’accomplissement de leurs missions. Selon lui, l’ALT est un partenaire de longue date de l’ASCE-LC.

Au-delà des partenaires techniques et financiers, a-t-il poursuivi, elle est l’une des institutions qui accompagnent l’ASCE-LC dans l’exécution de ses activités. « Le Président de l’Assemblée législative de Transition a été sensible à l’ensemble des préoccupations que nous avons bien voulu porter à sa connaissance. Et comme nous évoluons dans un contexte national un peu difficile, il fera l’effort de nous accompagner dans la limite des moyens dont dispose l’Etat », s’est-il satisfait.

Adama SAWADOGO