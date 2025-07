Don de sang: le gouvernement donne l’exemple et appelle à la solidarité nationale

« Comme vous le savez, dès que les pluies s’installent, on observe une hausse des cas de paludisme, de dengue et d’autres pathologies nécessitant souvent des transfusions pour sauver des vies. Le sang, on ne peut ni l’acheter, ni le produire, ni le fabriquer. Seul le don volontaire permet de sauver des vies. Nous invitons donc tous les Burkinabè en bonne santé à donner un peu de leur sang. Ce geste exprime notre humanité, notre fraternité, notre unité d’action et notre volonté d’être des solutions les uns pour les autres », a déclaré le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.