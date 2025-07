1er tour du baccalauréat 2025 : 39,54% de réussite pour la Boucle du Mouhoun

La région de la Boucle du Mouhoun a réalisé une performance de 39,54% de succès au 1er tour du baccalauréat session de 2025. La proclamation des résultats est intervenue le jeudi 3 juillet 2025.

La proclamation des résultats du 1er tour du baccalauréat session de 2025 s’est déroulée sur toute l’étendue du territoire national ce jeudi 3 juillet 2025. Les délibérations dans la région de la Boucle du Mouhoun donnent un total de 3 044 candidats admis au 1er tour soit un taux de succès de 39,54%. 2 190 sont autorisés à tenter une seconde chance.

A l’échelle de la région, c’est la province du Nayala qui occupe le premier rang avec un taux de réussite de 49,01%. Elle est suivie par la province de la Kossi qui enregistre une performance de 42,54%. La troisième place échoit à la province du Sourou avec 41,38%. La province du Mouhoun occupe le quatrième rang avec un taux de réussite de 39,92%. Les provinces des Balé et des Banwa sont classées cinquième et sixième. Elles enregistrent respectivement 36,20% et 25,25% de taux de succès.

Pour rappel, 7 845 candidats étaient inscrits à l’examen du baccalauréat session de 2025. Finalement, 7 698 ont effectivement composé.

Yacouba BELEM

Béré Jean Didier NAON (Stagiaire)