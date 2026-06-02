FIAF : Ardiouma SOMA, premier africain lauréat du Prix FIAF présente sa distinction au Ministre chargé de la Culture

Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT), Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO, a reçu en audience, ce mardi 2 juin 2026, Ardiouma SOMA, lauréat du Prix 2026 de la Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF), décerné lors du congrès international de l’organisation tenu cette année à Rabat, au Maroc.

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‎Premier Africain à recevoir cette prestigieuse distinction depuis sa création en 2001, Ardiouma SOMA est venu présenter son prix au Ministre de tutelle afin d’exprimer sa reconnaissance aux plus hautes autorités du Burkina Faso pour l’accompagnement dont il a bénéficié tout au long de son parcours professionnel.

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‎Ardjouma DIOMA a dédié son prix au peuple burkinabè en guise de reconnaissance à l’Etat burkinabè qui a contribué à travers une bourse pour sa formation dans le domaine du cinéma et ses différentes ascensions dans sa carrière professionnelle. «Ce prix appartient à l’ensemble du peuple burkinabè qui a toujours montré son engagement auprès de la culture, notamment dans le domaine du cinéma et de l’audiovisuel », a-t-il affirmé. Il a rappelé que le cinéma est une œuvre collective qui se construit grâce à l’engagement et au soutien de nombreux acteurs.

‎Il a également souligné que cette reconnaissance internationale consacre les efforts déployés par le Burkina Faso en faveur du développement du cinéma depuis les premières années des indépendances. Selon lui, le pays s’est très tôt engagé dans la production cinématographique et audiovisuelle, faisant du cinéma un outil d’information, de sensibilisation et d’accompagnement des politiques de développement.

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‎Le Ministre Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a chaleureusement félicité le récipiendaire pour cette distinction qui honore le Burkina Faso à travers l’un de ses fils. Il s’est réjoui de cette distinction qui témoigne de la place importante qu’occupe le pays dans l’histoire du cinéma africain.

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‎Le MCCAT a également encouragé Ardiouma SOMA à poursuivre son engagement en mettant son expérience et son expertise au service de la jeune génération afin de contribuer davantage au développement du cinéma et de l’audiovisuel burkinabè.

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‎Figure emblématique du secteur culturel, Ardiouma SOMA a occupé plusieurs fonctions de premier plan, notamment celles de Délégué général du FESPACO et de Directeur général du Cinéma et de l’Audiovisuel.

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‎En rappel, la FIAF regroupe près de 200 institutions dans plus de 80 pays engagés dans la conservation, la restauration et la valorisation du patrimoine cinématographique mondial.

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‎DCRP / MCCAT