1ers jeux de l’AES: Les compétitions officiellement lancées par le premier ministre malien

C’est parti pour les 1ers jeux de l’Alliance des Etats du Sahel à Bamako au Mali. Les jeux ont été officiellement lancés dans l’après-midi du 21 juin au Palais des sports Salamatou Maïga par le Premier Ministre du Mali, le général de division Abdoulaye Maïga. Le défilé des délégations des trois pays de l’AES, des prestations d’artistes, avec notamment la star de la musique malienne, Sidiki Diabaté et l’arrivée de la flamme des jeux au Palais des sports ont constitué les points saillants de la cérémonie d’ouverture. Environ 500 athlètes du Mali, du Niger et du Burkina Faso prennent part à cette 1re édition des jeux de l’AES dans 9 disciplines que sont le football, le taekwondo, le judo, la lutte, le karaté, le kung-fu wushu, le tir à l’arc, le bras de fer et l’athlétisme. Ainsi du 21 au 28 juin ces sportifs de l’AES ont promis rivaliser sainement sur les sites de compétitions en ayant en esprit le slogan de ces 1 ers jeux, c’est-à-dire « Toujours unis, Toujours résilients, Toujours plus forts ».

Simplice HIEN depuis Bamako