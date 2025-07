« Initiative Desert to Power » de la BAD: la 5e réunion ministérielle réitère une forte implication du secteur privé

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, en compagnie du vice-président du Complexe de l’énergie, du changement climatique et de la croissance verte de la BAD, Dr Kévin Kariuki, a présidé la 5e réunion ministérielle de « l’Initiative Desert to power », de la BAD sur le thème : « Amélioration des performances techniques et financières des sociétés d’électricité du Sahel », lundi 30 juin 2025, à Ouagadougou. Après le conclave, les ministres réunis ont, entre autres, décidé de l’accroissement de la participation du secteur privé pour la concrétisation des projets et programmes.

L’Initiative « Desert to power (DtP) » conçue par la Banque africaine de développement (BAD) vise à stimuler le développement socio-économique durable de 11 pays du Sahel en fournissant 10 Gigawatts (GW) supplémentaires et de l’énergie à environ 250 millions de personnes d’ici à 2030. Ses acteurs, notamment les ministres des pays bénéficiaires, se sont réunis à Ouagadougou pour la cinquième fois, au cours d’une réunion ministérielle, lundi 30 juin 2025, sur le thème : « Amélioration des performances techniques et financières des sociétés d’électricité du Sahel ».

La rencontre a été présidée par le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, en compagnie du vice-président du Complexe de l’énergie, du changement climatique et de la croissance verte de la BAD, Dr Kévin Kariuki. Après le point des progrès réalisés par l’Initiative, le compte-rendu de ces progrès par rapport aux priorités identifiées lors de la 3e réunion ministérielle à Nouakchott (Mauritanie) en 2022 et la définition des priorités pour 2025 et 2026, une déclaration a été faite.

Les ministres réunis ont ainsi décidé de la nécessité de garantir une synergie entre les différentes initiatives en cours, de l’accroissement de la participation du secteur privé pour la concrétisation des projets structurants, de l’urgence d’inviter les autres partenaires techniques et financiers de soutenir DtP tant financièrement que techniquement, etc. Pour M. Gouba, la réunion s’est achevée par une note de satisfaction.

Il a, à ce propos, appelé à l’augmentation de la production locale d’énergie parmi tant d’autres recommandations. Les travaux ont enregistré la présence des ministres chargés de l’Energie du Mali, Boubacar Diané, de la Mauritanie, Ould Khaled, du Niger, Haoua Amadou, du Tchad, Marcellin Kanabé Passalé, de Djibouti, Yonis Ali Guedi et du Togo, Robert Koffi Messan Eklo ainsi que des responsables de la BAD et d’autres bailleurs de fonds.

« Forte » mobilisation des acteurs

A leur ouverture, le ministre chargé de l’Energie du Burkina Faso a indiqué que cette « forte » mobilisation des différents intervenants dans l’Initiative DtP témoigne de leur engagement et de leur volonté à œuvrer à la réalisation d’une vision commune et à faire des pays bénéficiaires, des espaces économiquement intégrés, socialement viables et culturellement riches où règnent la solidarité et la paix.

Aux dires de Yacouba Zabré Gouba, pour le Burkina Faso, c’est une opportunité de renouveler sa détermination à travailler de concert avec les autres pays pour asseoir un développement social et économique durable dans le Sahel. « Cela passe nécessairement par la réalisation d’infrastructures adaptées et durables dans plusieurs secteurs, notamment celui de l’énergie », a-t-il déclaré. Il a, de ce fait salué tous les partenaires, en l’occurrence la BAD, génitrice de l’Initiative, représentée à cette réunion par une « forte » délégation, tout en appelant à une fédération des efforts pour plus d’impacts.

Lancée le 13 septembre 2019, a soutenu le ministre Gouba, l’Initiative Desert to Power a permis la mise au point au Burkina Faso, du Projet Yeleen de développement de centrales solaires et de renforcement du système électrique national et du Projet d’électrification et de développement des connexions à l’électricité (PEDECEL), entre autres. Beaucoup de défis restent à relever au point que le dévouement des pays bénéficiaires de l’Initiative Desert to Power doit rester ferme au regard des potentiels énergétiques du Sahel, a avisé le ministre chargé de l’Energie.

Selon lui, plus de deux ans après le rendez-vous de Nouakchott, il était plus que nécessaire d’évaluer les forces et les faiblesses, d’opérer des orientations et de formuler de nouveaux engagements. Ce, a-t-il fait savoir, pour faire du secteur de l’énergie un maillon fort du développement social et économique du Sahel. Quant au vice-président du Complexe de l’énergie, du changement climatique et de la croissance verte de la BAD, il a insisté sur le fait qu’il faut renforcer le partenariat entre les secteurs privé et public.

Il a aussi fait cas de la promotion des investissements privés dans les pays du Sahel porteurs de l’Initiative DtP. Il s’est réjoui du fait que d’ici à 2023, la BAD puisse octroyer à près de 300 millions d’âmes de l’énergie accessible à moindre coût, tout en s’assurant qu’aucun pays ne sera mis en marge. La journée de réflexion a été couronnée par la visite de la centrale solaire Ouaga Nord à Gonsin dans le Plateau central.

Boukary BONKOUNGOU