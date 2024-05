Journée de l’Europe : le 74e anniversaire célébré à Ouagadougou

La délégation de l’Union européenne (UE) au Burkina a célébré par anticipation la journée de l’Europe, le 8 mai 2024, à Ouagadougou.

Le 9 mai 1950, Robert Schuman, ministre français des affaires étrangères prononçait un discours historique qui a porté sur les fonts baptismaux la Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA). Avec 6 membres au départ, la CECA devenue Union européenne (UE) compte de nos jours 27 Etats. Une croissance qui a été célébrée, mercredi 8 mai 2024 à Ouagadougou, par la délégation de l’UE au Burkina à l’occasion de la journée de l’Europe.

Tout en célébrant la croissance de l’Union, cette fête a été également l’occasion de magnifier l’« excellence » des rapports entre le Burkina Faso et l’UE. « Après 65 ans de partenariat, nous avons créé des liens de respect et de franchise qui permettent à l’UE d’échanger et de dialoguer avec le Burkina de façon constructive et constante dans la recherche de l’intérêt commun », a indiqué l’Ambassadeur de l’UE au Burkina, Daniel Aristi Gaztelumendi.

L’excellence de la coopération entre le Burkina et l’UE se manifeste également selon le diplomate à travers l’appui apporté par les 9 Etats membres présents sur le territoire burkinabè (Autriche, Allemagne, Belgique, Danemark, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas et Suède) dans les différents projets de développement. L’aide de l’UE au pays des Hommes intègres, a-t-il indiqué, se décline en 2 grands axes.

Il s’agit d’une part, a-t-il précisé, d’un appui au développement humain et aux services sociaux de base d’un montant de plus de 42 milliards FCFA qui vise à améliorer l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation, eau potable, protection sociale) aussi bien pour les populations hôtes que pour les PDI. D’autre part, a poursuivi l’ambassadeur, l’UE accorde un « soutien à la résilience économique et systèmes agro-alimentaires » d’un montant de plus de 44 milliards FCFA pour créer des opportunités économiques, des emplois et développer la formation professionnelle.