Au nom du père, du fils et des ancêtres !

Mais où est donc passée la foi des hommes et à quoi ressemble d’ailleurs cette foi ? Il paraît qu’on peut la rencontrer dans toutes les religions, au pied d’une Croix, à l’ombre d’un Croissant lunaire ou même dans l’antre des ancêtres. De la Bible au Coran en passant par les mystères de nos traditions et coutumes, les vérités du monde et de la vie semblent se trouver de part et d’autre. Malheureusement, entre les Ecritures et la culture, il y a très souvent des ratures. Du révélé à l’occulte, il y a un grand brouillard et chaque entité se réclame de la vérité en jetant parfois la pierre à l’autre.

Traditions et religions se regardent souvent en chiens de faïence et c’est à se demander si la rivalité séculaire qui divise les croyances mérite d’être. Bref, curieusement, la seule religion qui peut se targuer de n’avoir pas mené de guerre sainte aux autres semble être celle de nos aïeuls. Traitée de tous les noms d’oiseaux de mauvais augure, la religion traditionnelle, si ce n’est un abus de langage, est relayée à tort ou à raison au rang de paganisme, d’idolâtrie et même de diabolique, pire de satanique.

Dès les premiers sons de cloche des chapelles, nous avons jeté le bébé avec l’eau du bain et nous nous sommes confiés à l’Eternel. Mais le monde contemporain ne s’est pas vraiment reconverti, comme on pourrait le croire ou faire croire. Au-delà des églises bondées de fidèles, des mosquées touffues de croyants, il y a les bousculades nocturnes au pied des autels non révélés. Ainsi, on se baptisera en blanc à l’eau bénite avant d’aller croiser les jambes devant le masque sacré. On accrochera son boubou de vendredi avant d’aller danser nuitamment à un carrefour autour d’une marmite remplie d’aiguilles, de cauris et d’un poulet innocent froidement décapité.