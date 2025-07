Fraude de gaz butane: trois présumés faussaires dans les mailles de la gendarmerie

La cellule criminelle de la Section de recherche (SR) de la 3e Légion de Gendarmerie a animé un point de presse, le jeudi 3 juillet 2025, à Ouagadougou. Elle a présenté des présumés faussaires qui reconditionnaient les bouteilles de gaz butane avant de les placer sur le marché. Leurs procédés et les outils utilisés ont été présentés à la presse.

La gendarmerie nationale a mis le grappin sur trois présumés faussaires qui reconditionnaient les bouteilles de gaz butane. Ils ont été présentés à la presse, le jeudi 3 juillet 2025, par la Cellule économique et financière de la section de recherches de la troisième légion de Gendarmerie de Ouagadougou. Le principal mis en cause le sieur T.O et deux de ses collaborateurs faisaient du transvasement du gaz butane leur gagne-pain. Selon le chef de la Cellule économique et financière de la section de recherches de la troisième légion de Gendarmerie de Ouagadougou, Aimé Yaméogo, sur la base de renseignements précis, une équipe de la Gendarmerie de Ouagadougou a mené ,le mercredi 25 juin 2025, une opération d’interpellation de personnes suspectées de reconditionnement du gaz butane et de saisie de bouteilles de gaz toutes catégories confondues au quartier Balkuy de la Commune de Ouaga-dougou, précisément dans la zone à habitats spontanés.

Plus de 1000 bouteilles saisies

Les investigations ont permis, a-t-il poursuivi, de saisir 1007 bouteilles de gaz butane toutes marques confondues dont 907 bouteilles de 6kg, 78 bouteilles de 12,5 kg, 20 bouteilles de 38 kg et 2 bouteilles de 55 kg. Le dispositif de transvasement dont des raccords, des bouchons, des détendeurs ainsi que 16 extincteurs de 9kg périmés. M. Yaméogo a aussi confié que des sites de dépôts-ventes dans les quartiers Patte-d’oie et Cissin étaient ravitaillés par ces bouteilles reconditionnées ainsi que Cinq restaurants importants. Il a en outre relevé que l’ensemble des bouteilles saisies dans cette opération est estimé à 17, 700 millions FCFA. Le chef de la Cellule a fait savoir qu’au-delà du gain financier, T.O mettait en danger la vie des citoyens en raison du manque d’étanchéité des bouteilles reconditionnées. « Cette pratique créait une situation d’insécurité pour toutes les populations environnantes » a-t-il ajouté. Il a fait savoir que les auteurs de ces actes sont poursuivis pour des faits présumés d’escroquerie, de tromperie du consommateur, de concurrence déloyale, de mise en danger de la personne d’autrui et de blanchiment de capitaux, prévus et réprimés par la loi.

le chef de la Cellule économique et financière de la section de recherches de la troisième légion de Gendarmerie de Ouagadougou a invité les populations à plus de vigilance et d’étroite collaboration avec les forces de sécurité pour mettre fin à de tels agissements contraires à la loi en appelant les numéros verts suivants : 1010, 16 et 17. Le chargé de communication de la Société nationale burkinabè d’hydrocarbures (SONABHY), Kader Tapsoba a salué les efforts de la gendarmerie pour cette opération. Il a réaffirmé l’engagement de la SONABHY et ses partenaires à lutter efficacement contre toute forme de fraude dont les conséquences entravent la bonne marche de l’économie nationale.

Sidgomdé