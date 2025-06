1ers jeux de l’AES : Les Étalons brillent au Kung-fu avec 5 médailles

Le premier jour des compétitions aux jeux de l’AES a été consacré seulement ce dimanche 22 juin au kung-fu wushu. Le moins que l’on puisse dire est que les Étalons ont connu un début de compétitions faste avec 5 médailles ( 1 en or, 3 en argent et 1 de bronze) engrangées au Palais des sports Salamatou Maiga de Bamako. Vanessa Simporé en senior dames a récolté à elle seule 3 médailles, dont 1 en or ( en Dao shu) et 2 en argent.(en Chang Quan et Gun shu).

Chez les hommes, Jaurès Yannick Ilboudo a obtenu la médaille de bronze chez les -65kg en combat. Et dans l’après-midi midi, la jeune Ladifata Sana a remporté la dernière médaille de la journée, l’argent, en combat chez les -65kg dames. Le tournoi du kung-fu se poursuivent ce lundi 23 juin avec 6 rubriques de la compétition technique chez les garçons. Et les Étalons espèrent encore quelques lauriers.

Simplice HIEN depuis Bamako