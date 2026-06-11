Tabaski 2026 : Les Soufis présentent leurs vœux au Moogho Naaba Baongo

Une délégation de la communauté internationale des Soufis conduite par son guide spirituel, Cheick Soufi Moaze Ouédraogo, a rendu, le mardi 9 juin 2026, une visite de courtoisie au Mogho Naaba Baongo pour lui présenter ses vœux de Tabaski et lui réaffirmer leur soutien pour ses actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale.

La communauté internationale des Soufis est reconnaissante des actions du Mogho Naaba Baongo pour une société de paix et de cohésion sociale. A l’occasion de leur visite au palais royal du Mogho Naaba pour lui présenter leurs vœux à l’occasion de la fête de Tabaski, ils lui ont dit merci de vive voix pour son engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale au Burkina. Très ému, le guide spirituel de la communauté internationale des Soufis, Cheick Soufi Moaze Ouédraogo, a fait savoir que cette rencontre a pour objectif de témoigner la reconnaissance de sa communauté au Moogho Naaba pour son grand rôle dans la promotion du vivre-ensemble et du dialogue entre les différentes communautés. « Le Moogho Naaba est un grand artisan de la paix, de la cohésion sociale et du vivre-ensemble. Nous avons voulu l’encourager à poursuivre ses efforts en faveur de l’unité nationale », a precisé le guide spirituel de la communauté internationale des Soufis. À travers cette visite de courtoisie et de communion, la communauté internationale des Soufis a réaffirmé aussi son engagement à œuvrer aux côtés des autorités religieuses, coutumières et étatiques pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso.

Selon le guide spirituel, depuis plusieurs années, sa communauté mène des initiatives de sensibilisation au Burkina Faso et dans plusieurs pays d’Afrique, d’Europe et d’Amérique autour des valeurs de paix et de fraternité. Ravi de la visite, le Moogho Naaba Baongo a salué l’initiative des Soufis et les encouragés à intensifier les actions de sensibilisation en faveur de la cohésion sociale et de l’acceptation des différences. Au cours de la visite, le Cheik Soufi Moaz Ouédraogo et sa délégation ont offert au Mogho Naaba, un pigeon, un chapelet et un chameau. D’après le guide spirituel des Soufis, le pigeon représente la paix, une valeur particulièrement recherchée dans un contexte où le Burkina Faso continue de faire face à d’importants défis sécuritaires. Le chameau, a-t-il expliqué, symbolise la patience, la résilience et l’endurance. Quant au chapelet, a-t-il affirmé représente le rapprochement avec Dieu.

Une contribution citoyenne à la recherche de la paix

Le Mogho Naaba a salué l’initiative de la communauté internationale des soufis, qu’il considère comme un exemple de contribution citoyenne à la recherche de la paix et de la stabilité. L’occasion faisant le laron, Cheick Soufi Moaze Ouédraogo a lancé un appel à l’ensemble des Burkinabè à suivre les messages de réconciliation et d’unité portés par les autorités et les leaders coutumiers et religieux.

« Rien ne peut apporter durablement la paix dans notre pays sans le pardon, le respect mutuel et l’acceptation de l’autre », a-t-il rappelé. Conscient de cela, le guide spirituel a invité les citoyens à dépasser les barrières ethniques, religieuses et communautaires afin de bâtir une société fondée sur la fraternité, la tolérance et la solidarité. Selon lui, les prières et les pratiques religieuses doivent nécessairement s’accompagner d’efforts quotidiens visant à renforcer les liens entre les populations. « Nous devons bannir la haine, apprendre à nous accepter et à nous respecter mutuellement », a-t-il insisté. Aussi, il a lancé un appel à l’ensemble des Burkinabè à accompagner les efforts des autorités et des leaders coutumiers dans la lutte contre l’insécurité. Pour Cheick Soufi Moaze Ouédraogo le pardon, la cohésion sociale et le vivre-ensemble constituent les fondements indispensables d’une paix durable et d’un développement harmonieux du Burkina Faso.

Abdel Aziz Nabaloum

Emirathe@yahoo.fr‎