Mali-Bénin: le Président Wadagni à Bamako pour relancer les corridors économiques et la solidarité régionale

Le Président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, est arrivé hier mardi 9 juin 2026 à Bamako au Mali pour une visite officielle de haut niveau. Ce déplacement à la rencontre du Président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta, s’inscrit dans le cadre d’une tournée d’amitié et de travail entamée auprès des États membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) qui partagent avec le Bénin une même monnaie et la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

C’est à 13h47 hier mardi 9 juin 2026 que le mini-avion présidentiel, immatriculé CN-TMM, a atterri sur le tarmac de l’aéroport international Président Modibo-Keïta-Sénou. Le chef de l’Etat béninois a été accueilli au bas de la passerelle par le général d’armée Assimi Goïta, en présence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, du président du Conseil national de transition (CNT), le général de corps d’armée Malick Diaw, de plusieurs membres du gouvernement, des diplomates accrédités et de la communauté béninoise résidante au Mali.

Après l’exécution des hymnes nationaux du Bénin et du Mali, les formalités protocolaires et les honneurs militaires, les deux chefs d’Etat se sont installés au pavillon présidentiel avant de rejoindre le Palais de Koulouba pour entamer leurs séances de travail.

L’objectif central de ce déplacement à Bamako est de s’entretenir avec les autorités maliennes sur des perspectives de coopération économique et commerciale, du renforcement de la solidarité sous régionale et des questions de sécurité transfrontalière. Pour le Bénin, l’enjeu est également d’offrir des garanties logistiques et des facilités d’approvisionnement afin de relancer l’attractivité du Port autonome de Cotonou, corridor naturel et vital pour l’accès aux marchandises du Mali et des pays de l’hinterland.

Cette étape bamakoise confirme la priorité accordée par le nouveau chef de l’Etat béninois au dialogue direct et à l’intégration au sein de l’espace ouest-africain. Elle fait suite aux visites déjà effectuées au Niger, au Burkina Faso, au Togo et en Côte d’Ivoire au début du mois de juin, et précède les prochaines étapes de sa tournée qui le conduiront au Sénégal et en Guinée-Bissau.

L’Essor/Mali